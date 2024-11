Il “Lane” sprinta in avvio poi respinge la Clodiense. Frenata in casa per l’Arzichiampo

Continua a vincere il Padova, ma pure il Lanerossi Vicenza, in un girone A di serie C in cui la grande accoppiata veneta sta dettando legge. Serie di vittorie che sale a quattro di fila per l’armata biancorossa di Vecchi dopo il successo sulla matricola Clodiense nel Veneziano (per 2-1), cinquina dei biancoscudati che strapazzano il Lecco per 3-0 in riva al lago.

Si ferma invece a cinque gare, dopo tre successi e due pareggi che hanno favorito la risalita in classifica, la serie utile dell’Arzignano Valchiampo, caduto in casa (0-2) sotto i colpi di un Novara ispirato. Colpo di reni della Pergolettese che sopravanza il gruppetto in lotta in zona playout ma almeno i ko concomitanti di Pro Vercelli, Caldiero e Pro Patria compensano in parte la delusione.

Speculari ma su prospettive di classifica opposte le due venete che giocano in anticipo già venerdì sera, a Legnago: Clodiense penultima, Lanerossi secondo. Sul fronte biancorosso l’ondata vicentina giunge subito e inaspettata in Laguna, con il Vicenza a condurre 2-0 dopo 9′ appena di partita: dopo soli 145 secondi il sinistro da fuori del centrocampista Carraro va in buca a fil di palo, altro colpo mancino per il raddoppio su gran tiro al volo di Della Morte. Viste le due “premesse”, qualche tifoso ospite assapora il gusto di quella che si conformerebbe come la prima vera goleada della stagione, invece ci sarà da soffrire fino al 90′, con due chance veneziane subito nei primi 45′. A metà ripresa la perla di Biondi che ricalca quella di Della Morte per dinamica e finalizzazione, poi qualche mischia e ancora una parata decisiva di Confente le emozioni del finale, con Zamparo espulso per doppio giallo.

Allo Stadio Dal Molin si punta ad allungare la serie di Bordo e compagni, contro i piemontesi risollevatisi in classifica dopo un avvio di campionato a gambero. Il Novara attacca da subito e passa al 15′ con Morosini. Un paio di occasioni per il pari ci sono ma non si concretizza, poi a inizio ripresa Basso scaglia una sassata che il portiere arzignanese guarda sfilare alla sua sinistra senza intervenire. Gli assalti finali non portano gol.

