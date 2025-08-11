Il nuovo Lane “vendica” un’intera stagione battendo il Padova in Coppa Italia. E pure in trasferta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il nuovo Vicenza parte alla grande, spazzando via il Padova dalla Coppa Italia in casa altrui, piazzando un gol per tempo e avanzando nella competizione dei big del calcio italiano a cui sono invitate anche le migliori dello scorso campionato di serie C.

Biancoscudati battuti per 2-0, due new entry in biancorosso ad andare a segno (Capello e Caferri) davanti a circa 7 mila spettatori veneti di un calcio d’agosto che sarà pure solo un antipasto di stagione, ma che per “casa-Lane” si rivela assai succulento. Per la gioia dei circa 1.300 tifosi vicentini che ieri sera hanno riempito il settore degli ospiti.

Per quest’annata in partenza è stato e sarà il primo e unico derby Vicenza/Padova della stagione, dopo le scorpacciate di quelle recenti, E ora si avanza al 2° turno, con avversaria una squadra di serie A. Il glorioso Genoa attende, allo Stadio Marassi in Liguria, con ancora partita in trasferta dunque e che si giocherà nella caldissima serata di Ferragosto, il match è in programma alle 21.15. Porta bene la mise nera da trasferta con striscia trasversale di colori biancorossi, con Vicenza a battere comunque una squadra allestita per la serie B, una piano sopra.

Il debutto ufficiale del nuovo corso, da quello tecnico con mister Gallo esordi dei calciatori che hanno vestito ieri sera dal 1′ la divisa L.R. Vicenza, merita una promozione piena. In campo da titolari 6 nuovi su 11, ricordando che per Michele Cavion si tratta di un ritorno nella mediana biancorossa. Dei confermati Sandon, Cuomo, Leverbe, Morra e Carraro il savoir faire in maglia “Lane”, e la convinzione che iniziare con la combo di vittoria netta ed entusiasmo contagioso non può che far bene a tutto l’ambiente, dopo la delusione cocente dell’epilogo dei playoff di serie C.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.