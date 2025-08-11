Ricostruzione incerta e accusa di omicidio stradale. S’indaga sul morte della 20enne investita

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Indagine aperta con ipotesi di reato di omicidio stradale, in seguito alla morte di Kexin Yan, ragazza di soli 20 anni di nazionalità cinese, investita e uccisa in Strada Marosticana sp248 nella tarda serata di venerdì. Con lei, ha perso la vita anche il cane che stava riportando in casa dopo una passeggiata. La giovane asiatica, infatti, abitava proprio di fronte al luogo dove è avvenuta la tragedia, al civico 545 di Polegge, sulla Marosticana.

A travolgerla, mentre la ventenne si accingeva ad attraversarla, è stata una vettura Mini Cooper. Punto d’impatto circa una ventina di metri prima dell’intersezione con la Strada Risaie. Lì dove, domenica, è spuntato un mazzo di fiori in omaggio della sfortunata ragazza, morta sul colpo per la violenza della collisione.

Alla guida si trovava un 37enne vicentino (A.M. le iniziali, non si conosce la residenza): lui stesso avrebbe allertato i soccorsi e dichiarato agli agenti della polizia locale di Vicenza di non aver minimamente scorto la giovane cinese col cagnolino al guinzaglio. Come atto dovuto, intanto, sarà incriminato dell’accusa di omicidio stradale. Non ci hanno notizie di testimoni oculari del dramma, se non l’automobilista stesso, che ha fornito la sua versione dei fatti. Riguardo alla vittima, si sa poco per il momento: viveva sola in un piccolo alloggio e risulta essere una studentessa, con parenti in Italia ma fuori Veneto. Un altro residente a Polegge, poco lontano, il 32enne Isha Aliyu, lo scorso mese di marzo è morto nello stesso punto, investito in bicicletta da un’automobile. Si era sposato appena due mesi prima ed era papà di due bimbi.

La dinamica dell’investimento mortale non è ancora stata chiarita spazzando via i residui dubbi. Determinanti a questi fini saranno gli esiti dei rilievi degli agenti di polizia locale, per capire dove sia avvenuto il punto di impatto, se sulla corsia di destra o in quella di sorpasso nel tratto rettilineo ma in prossimità dell’incrocio semaforico verso Vicenza città e Cresole di Caldogno sulla destra. Non ci sarebbero occhi elettronici su quel tratto di strada, fattore che complica il lavoro delle forze dell’ordine e, di riflesso, della Procura di Vicenza.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.