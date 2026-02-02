Il Vicenza “non risparmia” la Patria: quattro sberle alla Pro e ulteriore allungo in vetta

Non si accontenta e gode il L.R. Vicenza di Fabio Gallo e di questa fase centrale al top nel torneo di serie C, avanzando a suon di poker di reti e continuando ad allungare i propri record. Un 4-0 in trasferta, esaltante per quanto i gol siano stati rifilati alla reale squadra cenerentola del gruppo (la Triestina, ultima, paga la bellezza di 23 punti di penalizzazione), regala ai biancorossi un’ulteriore scatto in avanti sul Lecco. Vicentine spietate contro le due pericolanti del girone A, visto che anche l’Arzignano Valchiampo rifilata quattro gol proprio agli alabardati di Trieste, tornando a vincere (4-1 il punteggio) dopo le due consecutive e sanguinose sconfitte nei tempi di recupero.

Tornando dalle parti dello Stadio Menti, i punti di margine sulla seconda salgono ancora e di fatto accorciano i tempi della proclamazione ufficiale: sono 17, con soli – si fa per dire – 42 ancora messi in palio da qui alla 38esima e ultima giornata. Giusto ricordare la promozione diretta in serie B per la sola leader finale, con striscia di imbattibilità stagionale in serie C in campionato che si ritocca a 24 partite. Da dire poi che l’Union Brescia gioca il posticipo del lunedì sera e potrebbe arrampicarsi al -16 in caso di vittoria. Dettagli.

Il doppio poker sulla coppia che chiude il trenino delle 20 formazioni del torneo porta la firma – qui sponda Vicenza – di un tris di attaccanti a cui si aggiunge il redivivo Cappelletti, nome nuovo ad allungare la lista della cooperativa del gol biancorossa. In ordine Stuckler (ancora su rigore, nuovo bomber di squadra con 8 reti mentre prosegue l’astinenza di Rauti che non segna più da ottobre), il difensore rientrato in Veneto, Capello e Morra a gonfiare la porta del Pro Patria in appena un’ora di partita. Per i biancocelesti di Di Donato, invece, la spinta motrice viene dall’ispirato Lakti, che piazza due gol già nel primo tempo, con poi Mattioli e Lanzi a mettere a tacere il parziale ritorno dei triestini nella ripresa, a segno dopo il tris di casa. Bene che sia arrivata la rotonda vittoria per l’Arzichiampo, viste che tutte le concorrenti del centroclassifica, ad eccezione del Novara, hanno fatto bingo nel corso del week end di passaggio tra gennaio e febbraio 2026.

Prossimi impegni per le vicentine allo Stadio Romeo Menti domenica prossima con offerto il derby veneto contro Dolomiti Bellunesi (inizio alle ore 17.30), esattamente 24 ore prima in campo nel Milanese i paladini del pallone dell’Ovest Vicentino: impegnativa la trasferta in casa dell’Alcione.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.