Previsioni 2-5 febbraio: neve inizialmente fino a quote collinari

Situazione generale

Una nuova perturbazione di origine Atlantica sta giungendo sul Veneto. Date le basse temperature inizialmente la neve farà la sua comparsa fino a quote collinari. La quarta nevicata sui nostri monti quindi degli ultimi dieci giorni. Pioggia battente sulla pianura vicentina e sorprese bianche fino sui fondovalle prealpini.

Lunedì 2 febbraio

Nel pomeriggio copertura nuvolosa via via più compatta in arrivo da ovest. Le prime deboli precipitazioni sul vicentino occidentale le vedremo verso ora di cena con limite della neve sui 600 metri. In tarda serata, con l’aumento dell’intensità dei fenomeni la quota neve sarà in calo, oltre i 300/350 metri sui fondovalle prealpini, oltre i 400/450 metri sulle zone esposte alla pianura, come le zone più alte dei Berici, le colline sulla fascia Isola Vicentina-Malo-Schio. Sui rilievi del vicentino centro-orientale la neve si vedrà da quote leggermente più alte, generalmente dai 500/600 metri. In pianura pioverà anche se non si escludono episodi di pioggia mista a neve tra i 100 e 200 metri soprattutto tra le ore 22.00 e le 2.00. In nottata il limite della neve sarà in leggera salita sui monti esposti alla pianura, mentre nei fondovalle più interni grazie all’effetto dell’omotermia continuerà a nevicare a quote collinari.

Martedì 3 febbraio

All’alba fenomeni diffusi su tutta la provincia di intensità moderata, neve oltre i 500/700 metri sulla fascia prealpina. Nel corso della giornata graduale aumento della quota neve fino ai 1000/1100 metri della fine delle precipitazioni previsto a ora di pranzo. Nel pomeriggio-sera non sono attesi altri fenomeni, possibili parziali schiarite in arrivo da ovest. Sono attesi 15/25 millimetri di pioggia in pianura e altrettanti cm di neve in montagna oltre i 1200 metri, con punte di 30 centimetri sulle Piccole Dolomiti. Temperature in lieve rialzo, estremi termici in pianura tra 4 e 8 gradi.

Mercoledì 4 febbraio

La giornata inizierà con cielo coperto. A metà mattina inizieranno i primi fenomeni sul basso vicentino, una nuova perturbazione in arrivo da sud est infatti andrà a colpire tutta la provincia entro la tarda mattinata con piogge estese in pianura e neve sui rilievi, inizialmente oltre i 900 metri, in salita nel pomeriggio oltre i 1200 metri. In nottata cessazione dei fenomeni ovunque. Attesi 10-20 millimetri di pioggia in pianura e altrettanti cm di neve fresca in montagna oltre i 1500 metri. Temperature in lieve rialzo nei valori minimi.

Giovedì 5 febbraio

Giornata di “pausa” dalle precipitazioni. Il cielo sul vicentino si presenterà da variabile a nuvoloso per tutto il giorno. Temperature oltre le medie del periodo con temperature massime in pianura di 10-11 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana sono probabili altri impulsi perturbati sul vicentino, al momento di modesta intensità, con neve a quote medie in montagna.

