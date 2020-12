L.R. Vicenza – Ascoli 2-1. Le pagelle tifose

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo la brutta sconfitta di Cittadella il Vicenza rialza la testa e batte 2-1 l’Ascoli in un match salvezza molto combattuto. Partono forti i biancorossi con l’ennesimo gol di Meggiorini. Pareggiano gli ospiti con un gran gol su punizione nel secondo tempo. Al 94′, calcio d’angolo per il Lane che passa in vantaggio con Padella, strappando tre punti che valgono come acqua nel deserto per la truppa di Di Carlo. Biancorossi ora a +3 dalla zona playout.

GRANDI: Finalmente torna tra i pali sicuro e preciso, trasmette tranquillità a tutta la retroguardia, nulla può sul gol.

GARANZIA 6

BRUSCAGIN: Fatica a entrare in partita e pare anche a rompere il fiato, mai nel vivo del gioco non concede occasioni agli ospiti.

INTASTABILE 5

BARLOCCO: Parte bene, si propone in avanti ma poi cala seppur non concedendo spazi ai modesti attaccanti, tende a sparire dalla manovra.

ASSENTE 6-

PADELLA: Se dal lato difensivo non fatica particolarmente, per la mancanza di avversari, ha il merito di spingere fino all’ultimo secondo e trova un rocambolesco gol partita.

TOGLI CASTAGNE DAL FUOCO 7

CAPPELLETTI: Partita onesta, non concede spazi ad un modesto Ascoli, ma non eccede in niente e non fa più del minimo sindacabile.

COMPITINO 6

RIGONI: E’ in campo ma forse non trova la posizione, sembra pensare troppo a cosa fare e quindi diventa prevedibile, spesso non riesce a fermare gli avversari ricorrendo al fallo.

MACCHINOSO 5

DA RIVA: Nemmeno lui brilla in un centrocampo insufficiente, qualche bella giocata, ma anche passaggi sbagliati e falli inutili.

SMARRITO 5,5

DALMONTE: Torna lui, torna la sua tenacia, i suoi assist e le sue corse, purtroppo uno dei pochi a metterci del suo oggi.

BALUARDO 6 1/2

GUERRA: Si presenta un po’ di volte al posto giusto al momento giusto, gli arrivano pure le palle giuste ma purtroppo non finalizza, comunque ci prova.

IMPEGNO 6

MEGGIORINI: A volte non prende parte alla manovra, ma come spesso fa timbra la sua presenza con un bel gol da Bomber. Tocca pochi palloni ma li gioca bene e per la squadra.

CERTEZZA 7

JALLOW: Lui è vivace, corre e cerca di inventare, purtroppo non ha fortuna con le idee e le conclusioni.

PAZZO 5

DI CARLO: Di buono teniamo solo i punti, perché cattiveria e testa oggi mancavano.

RIMANDATO 5