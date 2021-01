L.R. Vicenza – Chievo 1-1. Le pagelle tifose

Buon punto del Vicenza contro un chievo molto volitivo. La squadra di mister Di Carlo si porta in vantaggio a fine primo tempo con una deviazione vicnente di Gori su tiro del rientrante Beruatto. Clivensi che fanno la voce grossa nella ripresa e che riagganciano i biancorossi a metà ripresa. Di lì in avanti, monologo dei veronesi che più volte rischiano di portare a casa l’intera posta, col Vicenza schierato a 5 nella difesa del risultato.

GRANDI: Premettiamo che sul gol non ci poteva fare nulla, compie interventi convinti e uscire con il giusto tempo.

AFFIDABILE 6+

BRUSCAGIN: Gli avversari davanti erano di spessore, tende a soffrire troppo le incursioni avversarie.

LENTO 5+

BERUATTO: Il primo tempo è in costante pressing, probabilmente anche senza la deviazione di Gori il suo tiro sarebbe andato in gol. Poi si spegne pian piano

STELLA CADENTE 6

PADELLA: Combatte, anticipa, sul gol forse si addormenta perché di fatto nessuno contrasta l’incornata di Margiotta.

COSI COSÌ 6

PASINI: Forse il migliore della retroguardia, non soffre quasi mai, si conferma efficace e attento.

GARANZIA 6+

RIGONI: I primi palloni toccati non fanno ben sperare, invece con tempo fa quadrato e concede ben poco respiro al centrocampo avversario.

MASTINO 6,5

ZONTA: Quando è in campo si può stare tranquilli che ci mette sempre il 100%, non delude le aspettative correndo a destra e a manca, fermato solo da problemi muscolari.

TROTTOLA 6,5

CINELLI: Anche per lui tanto lavoro sporco, prova pure qualche conclusione. Per il resto tanta corsa e tanta quantità.

CAGNACCIO 6,5

AGAZZI: Quasi 40 minuti in cui fa capire che può essere utile alla causa, mastica erba e fa vedere che la palla la da toccare.

SPERANZA 6

MEGGIORINI: Chi come me si aspettava il gol dell’ex si è dovuto ricredere dopo neanche tanto tempo. Spesso in ombra, non trova quasi mai la giocata.

MACCHINOSO 5

GORI: C’è da dire che in tutte le partite lui le sue occasioni se le crea, devia in gol un tiro, e ci riprova più volte. Io penserei a opzionare un riscatto, quando si farà questo è forte.

TENACE 6,5

JALLOW: Ci prova in più occasioni, ma non colpisce e a volte sbaglia passaggi abbastanza facili. L’impegno questa volta l’ha messo.

ASPETTIAMO 5

DI CARLO: Se da un lato deve reinventarsi la formazione all’ultimo, dall’altro a mio avviso pecca di prudenza. Togliere un pseudo attaccante per un centrale di difesa è segno di voler coprirsi e abbassarsi, ne consegue che puntualmente abbiamo subito gol.

TROPPO PRUDENTE 5