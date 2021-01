L.R. Vicenza – Frosinone 0-0. Le pagelle tifose

Un punto che stai stretto ad un Vicenza padrone del campo, ma sterile davanti. Nell’anticipo di venerdì sera il Lane di Mimmo di Carlo crea superiorità territoriale, ma davanti non fa male, pur avendo qualche buona occasione. Contro il più blasonato Frosinone, per la verità abbastanza sotto tono, i berici danno bella mostra di se, ma non riescono a dare la zampata decisiva per portare a casa i 3 punti.

GRANDI: Viene chiamato in causa con il contagocce, e risponde presente, ma mai seriamente impegnato.

SPETTATORE 6

BARLOCCO: Ad inizio partita pare soffrire le incursioni avversarie, poi ingrana mano a mano che la squadra cresce

INCERTO 5,5

CAPPELLETTI: Da terzino non solo copre con molta efficacia, ma si propone costantemente in avanti.

SPINA NEL FIANCO 6,5

PADELLA: Guida la difesa con maestria e non soffre mai gli avversari, bene così.

LEADER 6,5

PASINI: Oramai non è più una sorpresa, sicuro, attento e preciso.

AFERMATO 6,5

RIGONI: Gara da mastino la sua, dove evidenzia esperienza ma anche una condizione non al top, comunque tanti palloni giocati e una conclusione pericolosa.

GARANZIA 6

CINELLI: Il più sofferente del centrocampo, ma mastica ogni centimetro del campo.

Ha sulla testa la palla del vantaggio ma la appoggia al portiere.

ARRANCANTE 5,5

DA RIVA: Nel primo tempo non brilla, ma nel secondo mostra la sua personalità non solo con giocate intelligenti, ma anche con conclusioni pericolosissime.

GIOIELLO 7

GORI: Gioca molto per la squadra, sponde a non finire e ruba la palla al portiere con un guizzo felino.

FOLLETTO 6+

MEGGIORINI: Partita un po’ in ombra, avrebbe l’occasione di pungere invece calcia alto.

SMUSSATO 6

JALLOW: Entra e riesce ad infastidire anche i tifosi più pacati. Bisogna volere la palla, bisogna voler mordere, bisogna non cedere un millimetro. Specie se sei la punta comprata per segnare.

EVANESCENTE 4

GIACOMELLI: A proprio agio in questo ruolo conferma un buon momento, recupera molte palle e prova suggerimenti interessanti.

ISPIRATO 6/7

DI CARLO: Fa bene a riconfermare il modulo visto a Brescia e nel secondo tempo viene ripagato, potrebbe aver osato di più gli ultimi 20 minuti mettendo dentro qualcuno di offensivo.

PRUDENTE 6