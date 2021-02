L.R. Vicenza – Monza 1-2. Le pagelle tifose

Perde in casa per 1-2 il Vicenza nel turno infrasettimanale con la corazzata Monza, giocato nella serata di martedì. In svantaggio di due reti subite nella tarda ripresa, i biancorossi accorciano col neo acquisto Lanzafame sullo scadere, ma non riescono ad acciuffare quello che sarebbe stato un meritatissimo pareggio. Ottima infatti la prestazione degli uomini di Di Carlo, che si sono dovuti inchinare solo alla grande tecnica degli avversari, già in odore di Serie A.

GRANDI: Un po’ meno sicuro del solito, forse non impeccabile sul secondo gol.

INSICURO 6

BERUATTO: Complice la corazzata che si trova difronte non punge come il solito, ma sgaloppa comunque in avanti.

MURATO 6

BRUSCAGIN: Tutto sommato una buona partita la sua, non si proietta spesso in avanti ma non soffre più del dovuto.

ONESTO

PASINI: Una buona prestazione, con uno spauracchio su un’incomprensione con il portiere. Per il resto concede poco.

SOLIDO 6,5

CAPPELLETTI: E’ lui il leader della serata, chiude la difesa con ottimi interventi e coordina il reparto.

MONUMENTALE 7

RIGONI: Non si vede tanto, ma corre e recupera molti palloni.

Partita prevalentemente di interdizione.

LAVORO SPORCO 6

AGAZZI: Chiamato in causa dal primo minuto non brilla particolarmente, avrebbe l’occasione di portarci in vantaggio, forse non la sua miglior partita.

SPAESATO 6

ZONTA: Io non ho più parole per questo ragazzo. Sforna assist, offre la sua solita corsa e condisce con belle giocate. Un ragazzo su cui puntare e magari sederci e parlare di prolungamento di contratto.

STREPITOSO 8

GIACOMELLI: Questo ruolo quest’anno lo interpreta bene, si rende pericoloso ma si sacrifica anche. Poco da dire, quando gioca così e’ un valore in più.

CONFERMA 7

JALLOW: Se serviva un’altra dimostrazione, eccola. Giocatore inadatto, alla causa non sembra poter contribuire.

BOCCIATO 4

LONGO: Lui al contrario del compagno ci prova, si sacrifica anche se davanti si presenta solo con un colpo di testa.

IMPEGNO 6 – –

LANZAFAME: 40 minuti e un gol. Le movenze da Bomber le ha, personalmente lo confermerei al fianco di Meggiorini.

SPERANZA 7

DI CARLO: La squadra offre un’ottima prestazione, ci crede anche dopo il due a zero, se proprio bisogna criticare è la scelta di JALLOW dal primo minuto ma lo perdono pensando all’ultima possibilità data.

CONVINCENTE 6/7