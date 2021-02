Driwe: il futuro (sostenibile) della mobilità elettrica parte da Schio

Listen to “Luca Secco – DRIWE” on Spreaker.

Se dieci anni fa la mobilità elettrica sembravano un’utopia, il 2020 ha dimostrato come quest’idea immaginaria possa diventare presto parte della quotidianità degli italiani. L’analisi dell’Associazione europea dei costruttori automobilistici ha rivelato infatti che l’acquisto di auto ibride è raddoppiato in Europa, mentre le auto elettriche sulle strade italiane sono triplicate. Questa crescita è dovuta grazie agli incentivi varati da molti Stati Europei che hanno spinto molti a scegliere opzioni più green.

Anche il Vicentino sta diventando territorio di cambiamento e innovazione. Esempio di questo è la compagnia scledense Driwe di Luca Secco che offre soluzione complete dedicate ad aziende e privati per l’auto produzione e la gestione dell’energia elettrica.

Luca, amante del blues e della musica, ha come missione quella di promuovere la mobilità sostenibile. Durante gli anni universitari, fu uno tra i pochi studenti di ingegneria meccanica a Padova ad appassionarsi all’energia pulita, idroelettrica e il fotovoltaico. Il primo obiettivo di Driwe, fondato nel 2014, è stato trasformare le auto normali in elettriche: “è stata una sfida folle – ha commentato Luca a Radio Eco Vicentino – alla fine scoprimmo che è una cosa estremamente di valore: tolto il motore, il serbatoio dell’auto e sostituendoli con le pile e il pacco motore si può viaggiare come in una macchina a benzina”.

La sfida più grande del team di Driwe è quella di sfatare tutti i miti attorno alla mobilità elettrica come la difficoltà di caricare l’auto sul territorio: “L’Alto Vicenitno non è messo malissimo rispetto ad altre zone d’Italia – ha ricordato Luca – ci sono una decina di stazioni disponibili e un mercato in crescita, infatti abbiamo molte compagnie che richiedono i nostri servizi per la loro flotta aziendale ma anche tanti privati che possono caricare la loro auto comodamente da casa installando delle colonnine personali”.

Se le macchine elettriche sono un toccasana per il pianeta, il prezzo di alcuni modelli potrebbe scoraggiare chi è alla ricerca di una nuova auto: “Per quanto riguarda il prezzo, si potrebbe fare lo stesso discorso con i cellulari – ha commentato Luca – una volta costavano molto, adesso si prendono per poco. Oggigiorno, i prezzi delle auto elettriche sono calati, con 12-13mila euro ti porti a casa un’utilitaria come la Renault Twingo”.