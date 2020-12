L.R. Vicenza – Virtus Entella 0-1. Le pagelle tifose

Amarissima fine dell’anno per il Vicenza di Di Carlo, battuto in casa dalla modestissima, e fanalino di coda, Virtus Entella. Basta un gol nella ripresa agli ospiti per portare a casa tutto il bottino. Per il Lane, seconda sconfitta consecutiva.

GRANDI: Nulla può sul gol, anzi compie un miracolo prima e uno dopo pochi minuti.

INCOLPEVOLE 6,5

ZONTA: Considerando il ruolo non suo, sbriga il suo compito abbastanza bene, non concede spazi, ma non attacca.

PRUDENTE 6

BERUATTO: Ci aspettavamo con il suo rientro il ritorno delle avanzate in avanti, invece si limita alla normale amministrazione.

INTASTABILE 5,5

BIZZOTTO: Vederlo in campo ha fatto rabbrividire i capelli a molti, in realtà fa un’onesta partita.

DIGNITOSO 6

CAPPELLETTI: E’ lui il difensore su cui aggrapparsi, sempre sicuro, pulito, e sempre in pericolo sui calci piazzati.

SPERANZA 6

SCOPPA: Parte anche bene, impostando il gioco, ma poi sparisce non incidendo più sulla manovra.

SCOMPARSO 5

CINELLI: Lasciato solo a centrocampo corre e fa ciò che può, ma troppo poco.

ISOLATO 5

GIACOMELLI: Festaggia la sua partita numero 250, e la onora come gran parte delle precedenti, non lasciando traccia.

INCONCLUDENTE 5

GUERRA: schierato ala, ruolo non suo, non riesce a dare una mano alla squadra non rendendosi mai pericoloso.

SMUSSATO 5

JALLOW: C’è in campo, ma a parte un tiro e qualche recupero non tiene mai palla, non fa salire la squadra, non conclude.

INCONCLUDENTE 5

LONGO: Messo in campo praticamente subito (Meggiorini messo sapientemente ko dagli avversari), prova movimenti che però non si integrano alla manovra, conclude debolmente troppi palloni.

MISTERO 5

DI CARLO: La squadra messa in campo senza senso, senza identità e senza mordente.

Cambi troppo in ritardo, qualcuno mi deve spiegare perché gli unici titolari che abbiamo partono dalla panchina nella partita da vincere.

SPAESATO 4