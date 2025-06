La “Nostalgia” riempie lo Stadio Menti. Attesi in città tanti ex campioni del pallone

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un sabato speciale per gli appassionati del calcio amarcord, con attesi 11 mila spettatori allo Stadio Romeo Menti. E con l’azzurro a fondersi con la bicromia biancorossa tanto cara ai tifosi del “Lane“. Arriva la data del 27 giugno, segnata col circoletto (bianco)rosso da mesi per la partita e la sfilata di ex campioni del calcio di domani sera, con inizio alle 20.

Sarebbe riduttivo definirla come una rimpatria di “vecchie glorie” del pallone la tappa a Vicenza di “Serie A-Operazione Nostalgia”, evento sportivo amarcord catalizzatore di curiosità, interesse e appunto, nostalgia che ha riscontrato un successo di richieste visto il sold out sugli spalti.

Modifiche alla viabilità sono state decide dal Comune per la gestione della serata, visto l’afflusso ingente di spettatori in arrivo da ogni angolo non solo della provincia berica ma anche del Veneto secondo le previsioni. Dalle 10 di sabato ci sarà la temporanea chiusura alla circolazione sul tratto di via dello Stadio che va dall’incrocio con viale Margherita fino alla rotatoria di via Bassano. L’accesso alla strada, oltre che a quelle che sempre chiuse durante le partite allo stadio, sarà garantito a residenti ed esercenti. Prevista anche la temporanea deviazione da parte di Svt delle linee bus del trasporto pubblico locale lungo via dello Stadio, con la soppressione temporanea delle fermate e dei capolinea.

“Quella di sabato sarà una grande festa di sport per tutta la città – le parole dell’assessore allo sport Leone Zilio, che sarà presente durante la partita assieme al sindaco Giacomo Possamai -. Si tratta di un evento sportivo di rilevanza nazionale, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dagli organizzatori, che ha già fatto registrare il tutto esaurito. Ci saranno dunque circa 11 mila tra appassionati e tifosi, del Lanerossi Vicenza e non solo, che riempiranno gli spalti del nostro stadio Menti, che per l’occasione sarà dato in concessione gratuita”.

La lista degli ex calciatori che hanno confermato la partecipazione è lunga, in attesa anche di qualche sorpresa last minute. Francesco Totti è una costante in questi raduni, tanto per citarne uno, ma a far da calamita per i vicentini sono i tanti ex biancorossi che hanno fatto la storia del Lane negli anni ’90, fino alla vittoria in Coppa Italia del 1997 e la cavalcata in Europa fino alla semifinale di Coppa delle Coppe con il Chelsea di Vialli la stagione dopo.

