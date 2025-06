Previsioni 27-29 giugno, fine giugno bollente: punte di 38°, zero termico a quota 5.000

Situazione generale

Nella giornata di giovedì molte località del Vicentino hanno raggiunto i 35 gradi. Mentre sul Veneto orientale ci sono stati ingenti danni per grandine di grossa dimensione, la nostra provincia non ha visto precipitazioni di rilievo. Una bolla di calore dai valori record sta per risalire il Mediterraneo puntando il centro Europa.

Venerdì 27 giugno

Giornata serena su tutto il Vicentino. Solo lungo la fascia prealpina sarà presente qualche addensamento nuvoloso nelle ore pomeridiane. Temperature massime ancora in aumento. Gli estremi termici in pianura saranno compresi tra 21 e 36 gradi.

Sabato 28 giugno

Altra giornata stabile e soleggiata su tutto il territorio di Vicenza e provincia. Valori record in quota, con lo zero termico che è previsto oltre i 5.000 metri. Non si escludono punte di 37 gradi su medio e basso Vicentino.

Domenica 29 giugno

Da sereno a poco nuvoloso sulla nostra provincia. Si estende la sensazione percepita di afa insopportabile. Temperature minime notturne che difficilmente scenderanno sotto i 25 gradi. Mentre i valori massimi si attesteranno tra i 36 e 38 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Per i primi giorni della prossima settimana che sanciscono il passaggio di consegne tra i mesi di giugno e luglio non si segnalano cambiamenti del tempo. Un’ondata di calore sul Vicentino preoccupante per durata e intensità.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.