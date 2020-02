L’Altopiano si scalda… sulla neve per lo start dei mondiali di Winter Triathlon

La disciplina emergente del Winter Triathlon raddoppia sull’Altopiano di Asiago, che ospita per il secondo anno di fila i mondiali di specialità sulle piste di Campolongo, nel territorio di Rotzo. Si tratta di un’edizione cruciale per gli appassionati di una disciplina che sta crescendo nei numeri, trasportando “al freddo e al gelo” una sorta di versione invernale della competizione a tre corse: a piedi, in mountain bike e sugli sci di fondo ovviamente con percorsi “bianchi”. La competizione iridata, fino allo scorso anno riservata a pochi cultori e fra questi la stragrande maggioranza italiani e con una buona fetta di vicentini iscritti.

Saranno oltre 20 le nazioni presenti con i loro portacolori, per un parco atleti al via che oltrepassa i 350 atleti nelle varie categorie di gara al maschile e al femminile. Poco meno di metà degli iscritti sono italiani, ricalcando la massiccia presenza della scorsa edizione. Era prevista anche la partecipazione di una piccola delegazione dalla Cina, giocoforza costretta al forfait per il blocco dei voli versi l’Italia per le cautele legate all’epidemia Coronavirus.

Si tratta del secondo appuntamento “mondiale” consecutivo sulle nevi dell’Altopiano, con organizzazione a cura del club locale Triathlon 7C. Un grande evento nel secondo week end di febbraio che porterà un indotto importante ad Asiago e dintorni, con il favore inoltre del meteo ideale a rendere ancora più brillante la due giorni di sport. E uno show assicurato per gli amanti degli sport invernali, intorno al centro fondo Campolongo, con una sezione dedicata al paratriathlon. Per info dettagliate su programma e iniziative collaterali consultare il sito web ufficiale (clicca).

Le distanze di gara per èlite e under 23: 7,20 km (corsa), 12 km (mtb) e 10,40 (sci di fondo), per gli junior esattamente la metà, così come per gli age group. Dopo il venerdì dedicato all’accoglienza e alla cerimonia d’apertura con una sfilata nel centro storico della cittadina simbolo dell’Altopiano vicentino, si indossano gli scarponi e le scarpe da bici e da corsa adattate per la neve dalle 9 di stamattina, fino alla conclusione dei giochi domani con la prova dei master nei vari age group suddivisi per età. Poi la grande festa finale, alla sera, ospitata nel palasport di Canove di Roana.