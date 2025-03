Autocarro prende fuoco sulla Strada del Costo. Pompieri tra i tornanti

Allarme per un incendio in strada del Costo questa mattina intorno alle 8, a causa delle fiamme che hanno trasformato in una torcia ardente un autocarro in transito vicino al 7° tornate. Il problema si è verificato sul tratto della Sp349 di collegamento tra l’Altovicentino all’Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni, nel territorio comunale di Cogollo del Cengio.

Sul posto si stanno dirigendo i vigili del fuoco di Schio, dopo la richiesta di intervento urgente inviata alla centrale del 115. Non risultano persone ferite o intossicate né le cause del rogo divampato nel veicolo di trasporto merci.

All’interno del camion che si dirigeva verso Treschè Conca pare fossero collocati scatoloni di articoli per l’igiene e personale e la pulizia degli ambienti domestici. Il guidatore si sarebbe reso conto di un malfunzionamento del mezzo, fermandosi subito dopo aver accostato a bordo carreggiata di marcia. Pochi istanti dopo sono divampate le fiamme dal vano motore e cabina di guida, per poi assalire il carico nel cassone. Le due squadre dei vigili del fuoco giunte da Asiago e Schio si sono adoperate al loro arrivo per evitare l’incendio generalizzato dell’autocarro, andato irrimediabilmente distrutto.

Durante le operazioni di spegnimento il traffico è rimasto bloccato. Alle ore 10 de mattino risultano in corso le ultime operazioni di bonifica da parte dei vigili del fuoco. La colonna di denso fumo grigio che si leva dalla Strada del Costo verso il cielo è visibile dai centri urbani in pianura, come testimoniano alcune immagini inviate dai nostri lettori della zona.

1 di 4

La notizia è in aggiornamento