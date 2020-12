Lecce – L.R. Vicenza 2-1. Le pagelle tifose

Battuta d’arresto per il Vicenza che perde in trasferta al Via del Mare di Lecce. Vantaggio biancorosso nel primo tempo col primo gol stagionale di Marotta. Biancorossi ripresi nel secondo tempo con un 1-2 micidiale nell’arco di 3 minuti di gioco. Troppo superiore il tasso tecnico dei pugliesi che dispongono di un organico fuori categoria e che riescono a ribaltare un match messosi male per loro.

GRANDI: Se nulla può sui gol subiti, salva il risultato in più occasioni, sicuro e reattivo.

SICUREZZA 6

BARLOCCO: Si impegna, nulla da dire, corre, ma non lascia il segno.

TRASPARENTE 5

CAPPELLETTI: Una buona partita la sua, cerca di non concedere spazi e copre al meglio che può.

ARGINE 6

PASINI: Conferma di essere un difensore su cui poter contare, gioca senza particolari sbavature.

ONESTO 6

PADELLA: Viene anticipato come un pollo sul secondo gol dei padroni di casa.

SUPERFICIALE 5

RIGONI: E’ chiamato a tenere in mano il centrocampo berico, lo fa finché il fisico lo sorregge poi sparisce.

ECLISSI 5,5

DA RIVA: Il migliore del centrocampo, ottimo lavoro di interdizione e ottimo in fase propositiva

SPINA 6,5

DALMONTE: Lui corre, lui ci prova, si rende pericoloso per tutta la partita, forse dovrebbe rifiatare.

IN RISERVA 6

ZONTA: Anche oggi cambia ruolo e fa sempre in 110% di ciò che può.

Avrebbe potuto segnare, ma pasticcia la conclusione.

AFFIDABILE 6

MAROTTA: Ci crede,

Fa un gol di rapina, partecipa alle azioni corali poi va in riserva e cede il posto in campo.

TIMBRO 6

MEGGIORINI: Lui in campo tiene su la squadra e fa reparto da solo, un riferimento.

UOMO IN PIÙ 6

DI CARLO: La squadra tiene bene 60 minuti, poi cala, inaccettabile non fare cambi e dare energie fresche.

DA RIVEDERE 5