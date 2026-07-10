LR Vicenza, apre la campagna abbonamenti. Da sabato la squadra in ritiro in Trentino

Si apre oggi, venerdì 10 luglio, dalle ore 15 la campagna abbonamenti 2026/2027 del LR Vicenza, che accompagna la squadra dopo la risalita nella serie B del campionato italiano di calcio. “Ancora io e te” è lo slogan scelto dalla società per promuove l’adesione dei tifosi a una esaltante nuova stagione calcistica biancorossa.

Si parte da chi può usufruire del diritto di prelazione per il posto di riferimento fino a mercoledì 29 luglio. La sottoscrizione per i nuovi abbonati sarà possibile invece dalle ore 10 di giovedì 6 agosto. Per i soci affiliati al Cccb (Centro Coordinamento Club Biancorossi) è previsto uno sconto sul prezzo dell’abbonamento, sconti previsti anche per coloro che acquisteranno l’abbonamento online. Inoltre, chi sottoscriverà l’abbonamento stagionale avrà diritto ad un buono sconto di dieci euro utilizzabile al LR Store fino a sabato 14 novembre. Tutte le info a questo link.

La squadra in ritiro

La stagione 2026/2027 in Serie B è ufficialmente iniziata questa settimana con le visite mediche ai giocatori e, sabato 11 luglio, l’inizio del ritiro della squadra a Bedollo sull’Altopiano di Piné, a pochi chilometri da Trento, dove tutto il team resterà fino al 25 luglio per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. Tutte le sessioni di allenamento presso il locale centro sportivo saranno aperte al pubblico. La rosa che dovrà dare l’assalto alla Serie B è rinforzata con i nuovi acquisti: l’esterno sinistro Tommaso Corazza dal Bologna, il difensore della nazionale U21 Riccardo Marchizza, l’esterno destro Alessandro Pietrelli e l’attaccante Gabriele Moncini, che arriva a Vicenza dal Bari.

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