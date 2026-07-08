Mondiali: ribaltone Argentina, Egitto beffato. La Svizzera passa ai rigori

L’Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. L’Albiceleste centra un esaltante ribaltone contro l’Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0.

Questi gli altri abbinamenti dei quarti: Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque, Europa padrone con ben 6 nazionali del Vecchio Continente su 8. Un solo posto per le sudamericane così come per le africane.

Argentina-Egitto 3-2. Per la Seleccion quasi lo stesso copione andato in scena contro Capo Verde negli ottavi di finale. Cronaca di una partita incredibile, memorabile per gli argentini: Ibrahim al 13′ porta avanti gli egiziani, poi Messi si fa parare un penalty da Shoubir para tutto, colpisce un palo e Zico raddoppia al minuto 67. In precedenza proteste egiziane per un altro gol di Zico annullato dopo revisione al monitor per un fallo a inizio azione.

Il Messi show. Sembra finita per l’Argentina ma sale in cattedra il solito Leo Messi, gol e assist per lui. Romero accorcia all’80’ su assist della Pulce, lo stesso Messi pareggia all’84’ e quando sembrano profilarsi i tempi supplementari, Enzo Fernandez al 92′ completa la straordinaria rimonta. Decisivo l’ingresso dell’interista Lautaro che ha dato vivacità all’attacco. Messi nuovamente capocannoniere in solitaria con 8 gol davanti a Mbappé e Haland a quota 7. Apoteosi argentina.

Colombia-Svizzera 3-4 dopo i tiri di rigore. La Svizzera torna tra le migliori otto al mondo per la prima volta dal 1954, Mondiali che ospitò in casa. Complessivamenrte gioca meglio la Colombia che colpisce una traversa, spreca tanto, anche nei due tempi supplementari, e viene fermata dalle parate di Kobel. Sul taccuino della sfida, comunque, figurano anche alcune occasioni per la Svizzera. Dal dischetto, i Cafeteros sbagliano con Sanchez che centra la traversa ed Hernandez, ancora una grande parata di Kobel. Svizzera in estasi, cioccolato per tutti.