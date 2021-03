LR Vicenza – Empoli 0-2. Le pagelle tifose

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non riesce il colpaccio al Vicenza, che deve piegarsi alla maggior qualità della prima della classe. Biancorossi messi sotto nel primo da un Empoli padrone del campo che chiude in vantaggio di un gol. Nella ripresa altro spirito della truppa berica, che va più volte vicina al pareggio colpendo anche un palo. Nel finale, rigore dubbio (per dirla con un eufemismo) per gli ospiti, che siglano lo 0-2 finale.

GRANDI: Sul primo gol subito non gli si può attribuire la colpa, così come nel secondo con il consueto rigore regalato.

PERSEGUITATO 6

BRUSCAGIN: Il suo apporto difesa/spinta lo garantisce, tenta un eurogol, ma la sequenza palo, schiena del portiere glielo nega.

ESTROSO 6

BERUATTO: Il primo gol purtroppo è macchiato da lui, però inizia subito a spingere ed andare alla conclusione in più riprese per farsi perdonare.

VOLENTEROSO 6

PASINI: Davanti si trova una corazzata, fatica ma tutto sommato non capitombola mai.

PERSEVERANTE 6

CAPPELLETTI: E’ lui il muro li dietro, interventi puntuali, precisi, puliti e in tempi ottimo. Là dietro comanda tutti e concede niente.

LEADER 7

AGAZZI: Mai in partita, di fatto passa tutto il tempo a limitare gli arrembaggi degli avversari. Forse paga l’atteggiamento troppo prudente della squadra.

IN PANNE 5

PONTISSO: Anche lui mai in partita. Assente in fase di impostazione, occupato a tamponare.

SCHIACCIATO 5

RIGONI: Cambia praticamente tutti i ruoli del centrocampo a partita in corso ma il risultato non cambia, li in mezzo specie nel primo tempo si soffre.

SOFFERENTE 5

ZONTA: Questo ragazzo è duttile fuori da ogni logica. Anche ieri schierato in attacco oltre a spingere e correre si guadagna un rigore non fischiato dall’arbitro.

JOLLY 7

GIACOMELLI: Sembra sia tenuto sotto stretta osservazione, sempre raddoppiato e trova pochi spazi.

SMUSSATO 5,5

LONGO: Mai nel vivo dell’azione, quando entra in una giocata è macchinoso.

FASTIDIO 5

LANZAFAME: Entra e cambia l’atteggiamento, sfiora il gol e alza il baricentro della squadra.

REPARTO DA SOLO 7

VANDEPUTTE: E’ tornato in forma, prova qualche giocata e suggerisce qualche conclusione.

BUONA STRADA 6

DI CARLO: Non si capisce la formazione iniziale, forse voleva tamponare il primo tempo sperando nello 0 a 0 i cambi gli danno ragione. Ma alcune scelte danno fastidio.

CONFUSO 5