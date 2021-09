LR Vicenza – Pisa 1-3. Le pagelle tifose

Quarta sconfitta di fila per il Vicenza. Mai tale inizio fu più disastroso in un campionato per i biancorossi. 0 punti e fondo della classifica, ma soprattutto la sensazione di una squadra senza armi per far male all’avversario.

Un allenatore sempre più solo, che sarebbe stato meglio in silenzio stampa piuttosto che a dire di vedere miglioramenti. Mimmo: se ci tieni dimettiti, grazie.

GRANDI: Il portiere c’è e si vede. Per quanto possa essere pesante il risultato toglie molte castagne dal fuoco

SICURO 6

DI PARDO: Conferma la sua inadeguatezza, non difende e neanche fa un qualcosa simile allo spingere.

FASTIDIO 4,5

BRUSCAGIN: Nonostante non giochi nel suo ruolo il suo lo fa, nel tabellone uscirà che l’assist per il gol è suo. purtroppo è suo anche l’uomo che ci fa dannare. Esce infortunato.

ROTTO 5,5

PASINI: Il suo lo fa, purtroppo nel gol del pareggio salta a vuoto, ma questo è un marchio di fabbrica targato Lane.

MODESTO 5

CAPPELLETTI: Uguale al compagno, con mezzo voto in più solo perché senza attaccanti si proietta in avanti a fare la torre.

TERLIZZI 5,5

PONTISSO: Mastica, ci prova e cerca di impostare. Non la miglior partita ma neanche da censurare.

SALVO 6

RIGONI: il Rigoni visto quest’anno va bene per addormentare la partita l’ultima mezz’ora. Purtroppo da titolare la rallenta per 15 minuti prima di sparire senza fiato.

LENTO 5

RANOCCHIA: Ha visione di gioco e sa toccare la palla. Il migliore.

Non si confonda il suo giocar bene con l’attribuire al Vicenza un gioco in miglioramento.

DIAMANTE 7

PROIA: Continua a giocare fuori ruolo, e qualcosa lo fa anche: alterna belle cose a lanci a caso.

GOLEADOR 6

MEGGIORINI: Improponibile. Lento e mai nel gioco, fatica a fare 2 passi.

MACCHINOSO 4,5

DALMONTE: Fuori ruolo non incide, praticamente sacrificato.

ASSENTE 5

DI CARLO: La squadra segna e nessuno a verso di lui, schiera l’ennesima squadra nuova, sbaglia i cambi e non toglie gli unici che camminavano, e si inventa pure che abbiamo giocato bene.

DIMETTITI 4