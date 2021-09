Anticipi di Serie A: Inter a valanga sul Bologna. Vincono anche Fiorentina e Atalanta

Dopo la vittoria del Torino a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 1-0 nell'anticipo del venerdi, nel sabato di campionato sono andate in scena altre tre partite valide per la quarta giornata di Serie A. Nessuno strascico da Champions League per l'Inter che al Meazza travolge 6-1 il Bologna in modo cinico e spietato. I tanti errori in area contro Sampdoria e Real Madrid (26 tiri ma due soli gol), sono stati archiviati con una valanga di reti ai danni dei felsinei di Mihajlovic. Sul taccuino spiccano gli acuti di Skriniar, Barella, Vecino e Dzeko autore di una doppietta. Di Theate il gol della bandiera rossoblu. Bologna bravo nel palleggio ma sterile e fragilissimo in difesa.

Viola sempre più bella. Terza vittoria consecutiva per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Gigliati corsari in casa del Genoa. Saponara apre le danze, Bonaventura chiude il conto. Tutte le reti nella ripresa quando il tecnico dei viola decide di togliere Gonzalez per inserire Saponara che sblocca il match. L'ex Milan mette il punto esclamativo sulla gara all'89'. Poi al 98' (solito recupero monstre) Criscito accorcia le distanze su rigore ma è tardi per completare la rimonta. Terza sconfitta in 4 partite per il Genoa di Ballardini.

La Salernitana spaventa l'Atalanta, poi ci pensa Zapata: tre punti sudati per la Dea. Ilicic ispira la rete decisiva dei nerazzurri: un risultato immeritato per gli uomini di Castori protagonisti di un'ottima gara. Una vera beffa per i campani, ai quali forse sarebbe andato stretto anche il pareggio. Decisive le scelte fatte da mister Gasperini nel secondo tempo. Ma resta la grande amarezza per la Salernitana che ha tenuto il confronto senza alcun timore, creando molto e colpendo anche un palo con Obi prima del gol vittoria di Zapata. E così la compagine campana rimane sul fondo della classifica a zero punti, anche se stasera si sono visti importanti segnali di crescita rispetto alle precedenti tre sconfitte.