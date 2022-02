Luca Rigoldi, di nuovo campione europeo supergallo nella notte della boxe vicentina

Alla fine di un incontro molto combattuto, Luca Rigoldi ha avuto ragione di Hugo Legros, riconquistano nella notte della Vicenza Boxing Night il titolo di campione europeo nella categoria supergallo.

Il campione thienese ha portato a casa il risultato alla nona ripresa per KO tecnico dell’avversario, dopo un potente montante sinistro da incorniciare, che ha indebolito l’avversario francese così tanto da spingere l’arbitro dopo pochi istanti a fermare la gara.

Al Palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza Rigoldi ha sfidato il francese Legros, detentore del titolo di Campione europeo categoria Supergallo. Rigoldi torna così a vincere il titolo dell’Unione Europea a quattro anni di distanza dal primato precedente.

Il boxer di Villaverla aveva infatti già indossato la cintura, conquistata in casa di un altro pugile transalpino, Jeremy Parodi, il 17 novembre 2018, titolo poi mantenuto in due difese consecutive per due anni. Lo scorso 21 novembre in uno dei match migliori dell’anno aveva conquistato il titolo italiano della categoria contro Mattia De Bianchi.

Cresciuto nella Queensberry Boxe Vicenza, campione nello sport e nella vita, è diventato il portabandiera degli oltre cento atleti che frequentano la palestra. E’ professionista dal 2015.