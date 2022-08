Medaglia di bronzo europea per il vicentino Pier Andrea Matteazzi nella 400 misti ai campionati di Roma

Straordinario terzo posto per il vicentino Pier Andrea Matteazzi nei 400 metri stile misto agli Europei di nuoto iniziati ieri a Roma. Il giovane nuotatore di Vicenza, classe 1997, ha conquistata giovedì la medaglia di bronzo con 4:12:58, dietro all’italiano Alberto Razzetti (amico e rivale di sempre), medaglia d’oro con il tempo di 4:10.60, e l’ungherese David Verraszto, argento in 4:12.58. Una grande soddisfazione per l’atleta veneto, cresciuto sportivamente nella Nuoto Vicenza Libertas, allenato dal tecnico Federico Benda. Matteazzi in seguito si è arruolato nell’Esercito, entrando nel suo Centro Sportivo. A tifare gli azzurri, i tifosi che hanno gremito gli spalti dello Stadio del Nuoto. Per Matteazzi, 25 anni, si è trattato della seconda prestazione personale di sempre.

“Dopo l’argento nel nuoto artistico, in cui la nostra Enrica Piccoli, di Castelfranco, ha conquistato il podio insieme ad un team affiatato, ecco un bronzo che conferma ancora una volta l’alto livello del movimento natatorio veneto. Complimenti ad Andrea Matteazzi, che proprio oggi, profeticamente, ha detto che gareggiare in Italia e allo Stadio del Nuoto è coinvolgente e stimolante, e che stasera la sua gara sarebbe stata bellissima”. A dirlo è stato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, appena appresa la notizia che il vicentino ha conquistato la medaglia.

Terzo ai campionati italiani primaverili di nuoto 2017 sempre nei 400 metri misti, Matteazzi ha conquistato l’anno dopo la medaglia d’argento nella stessa competizione, mentre agli assoluti ha vinto il primo titolo italiano. Nello stesso anno ha fatto parte della spedizione italiana ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018, ottenendo il quarto posto in finale nei 400 metri misti ed il settimo nei 200 sempre misti. Nel 2019 ha vinto il titolo ai primaverili, agli assoluti e agli invernali. Ha gareggiato alla XXX Universiade di Napoli 2019 arrivando sesto. Nel 2020 ha vinto il titolo agli assoluti e agli invernali. Nella primavera 2021 ha vinto i 400 metri misti ai campionati italiani, conquistando la convocazione ai campionati europei di nuoto 2020, che si sono tenuti a Budapest nel maggio del 2021, arrivando quinto nei 400 metri misti e realizzando il suo record personale. Infine, ha rappresentato l’Italia ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, dove è stato eliminato con il 19º tempo nelle batterie dei 400 metri misti.

Poi, la meritatissima medaglia di oggi, al termine di una gara. Matteazzi, in genere timido e riservato, non sta nella pelle: “Sentire l’inno è da brividi. Una gioia incredibile, quasi inaspettata. Sapevo di stare bene: tutto sommato il tempo è buono, mi aspettavo qualcosina in meno: ma oggi il crono non contava. Un pensiero vorrei rivolgerlo a tutte le persone che mi sono state vicino in questi anni e che hanno creduto in me”.