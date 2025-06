Un incidente in autostrada blocca Ceccon: tuffo a Merano rimandato per l’azzurro

Dalle bottiglie stappate per festeggiare i molteplici successi in vasca nella terra dei canguri dopo l’esperienza in Australia all’imbottigliamento in autostrada in Italia. Un imprevisto quello che ieri ha di fatto bloccato Thomas Ceccon, il campione di Magrè di Schio atteso a Merano come stella di un appuntamento di nuoto. Costretto suo malgrado a rinunciare alla gara dei 50 stile libero a cui era iscritto, per il ritardo accumulato nel traffico dell’A22.

All’origine del blocco che si è protratto per ore un incidente tra più veicoli, che di fatto ha messo fuori gioco il nuotatore 24 enne, primatista mondiale e campione olimpico a Parigi 2024. Anziché presentarsi regolarmente nella corsia assegnatagli per il tuffo nella piscina meranese, Ceccon si è dovuto rassegnare all’idea di sostare a lungo in una corsia d’asfalto.

Peccato per l’inconveniente che doveva rappresentare per lo specialista dello stile a dorso ma tra i migliori atleti al mondo nello stile libero e nel delfino un banco di prova in vista dei prossimi Mondiali di Nuoto, in programma a Singapore. L’assenza di Thomas non poteva passare inosservata, ieri, tanto che qualcuno cominciava a temere che fosse causa da un infortunio, prima che le motivazioni della rinuncia fossero rese note dall’entourage della manifestazione “Cool Swim Meeting” in Alto Adige.

Poco male, comunque, per l’asso acquatico vicentino, che ha raggiunto poi Merano seppur in ritardo, pronto per tuffarsi in vasca per altre gare di specialità nel corso del week end. In tutto sei quelle che potenzialmente vedranno Ceccon cimentarsi, per poi puntare a partire dalla prossima settimana al trofeo Settecolli di Roma, appuntamento clou dell’inizio d’estate in Italia. Dopo la disavventura non preventivabile di venerdì, ora spazio a piazzamenti e riscontri cronometrici per saggiare la forma del campione italiano.

