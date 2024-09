Mondiali di Ciclismo 2024, Frigo e Zana convocati tra i “Pro”. Poi un tris di giovani azzurri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Piovene Rocchette e San Giuseppe di Cassola pedalano in azzurro, grazie alle convocazioni in Nazionale in vista del Mondiali in Svizzera dei ciclisti professionisti vicentini Filippo Zana e Marco Frigo. E’ ormai tutto pronto per l’edizione 2024 della competizione iridata, in programma da domenica 22 al 29 settembre in terra e asfalto elvetici, con un quintetto di atleti nati e cresciuti nella provincia convocati dai commissari tecnici. ù

Oltre ai due “pro”, infatti, chiamati allo start della corsa èlite, ci saranno al via anche due giovani e una giovanissima di belle speranze del ciclismo italiano. Si tratta di Davide De Pretto e Francesco Busatto fra gli Under 23, e di Giada Silo fra le juniores.

Guardando ai big, da ricordare che il 25enne dell’Altovicentino “Pippo” Zana corre per la Jayco Alula e il bassanese Marco Frigo (24 anni) per la Israel Premier Tech. Entrambi sono reduci dalle fatiche della Vuelta di Spagna. Avranno un discreto tempo per recuperare per la “tappa” finale di stagione, proprio all’ultimo giorno di gare, con il circuito intorno a Zurigo che assegnerà il titolo di campione del mondo 2024 di ciclismo. Partenza da Winterthur, in data domenica 29 settembre, per una gara XXL da 274 chilometri, con 4.3 di dislivello

Tornando ai giovani, ha pedalato alle pendici del Monte Summano anche l’altro piovenese, Davide De Pretto (tra l’altro corridore con ingaggio per lo stesso team di Zana) che ha convinto i selezionatori azzurri grazie a una buona stagione nel suo anno del debutto tra i professionisti. Il 22enne sarà sui pedali insieme al più giovane – di un anno – Francesco Busatto, originario di Mussolente, entrambi pronti ad affrontare un circuito da 174 km venerdì 26 settembre per designare il più forte tra gli Under 23 internazionali.

Tra le donne, anzi, le adolescenti in questo caso, non poteva non venire schierata la ciclista del team Breganze Millennium Giada Silo, campionessa nazionale di categoria. Su in sulla giovedì 26 settembre per le juniores nel quartetto femminile.