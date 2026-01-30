Olimpiadi invernali, occhi puntati sui vicentini Ghiotto, Zenere, Ambrosini e Segafredo

Sono sedici gli atleti veneti convocati dalla Federazione italiana sport invernali per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che iniziano fra una settimana. Quattro sono vicentini, mentre nel complesso la squadra italiana sarà composta da 196 atleti (103 uomini e 93 donne), impegnati in cinque sport sul ghiaccio e undici discipline invernali .

Il vicentino sarà rappresentato in primis, nel pattinaggio di velocità, dall’esperienza e dalla solidità di Davide Ghiotto di Altavilla Vicentina (ora vive a Zovencedo):32 anni, una laurea in filosofia,papà di due bimbi ma soprattutto bronzo a Pechino 2022 nei 10mila metri, campione mondiale iridato nel 2023 e 2024 sulla stessa distanza e argento tutte e due gli anni nei 5mila. Nella tappa di coppa del mondo di un anno fa a Calgary ha fatto registrare il nuovo record del mondo sui 10 mila metri con il tempo di 12:25.69. Su di lui il carico di aspettative è ovviamente elevatissimo.

Secondo atleta vicentino è, nel pattinaggio di figura, l’asiaghese Filippo Ambrosini (che farà coppia con Rebecca Ghigliardi): 32 anni, il suo palmares conta un titolo italiano (2024), due medaglie europee (argento 2023, bronzo 2024), quattro medaglie nel Grand Prix Isu e la partecipazione alle Olimpiadi di Pechino 2022 (14°).

È invece un atleta di uno sport di squadra (l’hockey su ghiaccio) ed è anche lui di Asiago il 21enne Alessandro Segafredo, uno dei giovani più promettenti della nazionale italiana. Classe 2004, nasce e cresce ad Asiago, iniziando la sua carriera proprio tra le file del club del suo paese. Nel 2016, a soli 11 anni, si trasferisce in Svizzera dove oggi gioca nel Zsc Lions Zurigo nel ruolo di attaccante. Il papà Stefano è un ex giocatore sia degli stellati sia del Blue Team.

Infine, completa il poker vicentino un’Altra atleta dell’Altopiano, la sciatrice 29enne di Enego Asja Zenere, un’atleta che ha saputo ritagliarsi uno spazio ai massimi livelli negli ultimi anni. Le sue specialità sono la discesa libera, il supergigante e lo slalom gigante.

Gli altri atleti veneti sono tutti bellunesi: Mattia Gaspari nello skeleton; Elia Barp, Anna Comarella e Iris De Martin Pinter per lo sci di fondo; per lo snowboard ci sono Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont; nello sci alpinismo si segnala Alba De Silvestro. Nel curling Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto e Rebecca Mariani; completa la compagine veneta l’hockeista Luca Zanatta da Cortina.

Le gare

Le gare si svolgeranno a Milano (pattinaggio su ghiaccio e velocità), Anterselva (biathlon), Cortina (bob, skeleton, slittino e sci alpino femminile), Val di Fiemme (combinata nordica, sci di fondo e salto con gli sci), Livigno (freestyle e snowboard) e Bormio (sci alpino maschile e sci alpinismo). Qui il programma delle competizioni olimpiche.

