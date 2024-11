Ossigeno al cubo per l’Arzichiampo: terza vittoria in 7 giorni. Stasera Lane in posticipo

Un Arzignano Valchiampo vestito di nero “certifica” la cura Bianchini: terza vittoria su tre partite con il nuovo mister al ritorno in panchina nell’Ovest Vicentino, ed è così che in una settimana appena l’ex cenerentola del girone A si ritrova ora dall’ultimo posto a issarsi di prepotenza al di fuori della palude retrocessione. Da dire che l’esordio stagionale per Beppe Bianchini era avvenuto nel derby con il L.R. Vicenza (in campo stasera al Menti con il Lecco, alle 20.30), ma dalla tribuna, per squalifiche pendenti.

Nel primo fruttuoso match di novembre arriva il tris che conclude la settimana scintillante del team gialloceleste. Battuto in terra di lombarda il Giana Erminio (1-0), scavalcandolo in classifica, grazie al tap-in di Mattioli a inizio partita dopo meno di 10′ di gioco. In una gara che vedrà un palo colpito per parte e una sostanziale vittoria meritata per i veneti. Tre punti che valgono come un salto triplo, visto che oltre al club di Gorgonzola sono stati messi a ruota anche Pro Vercelli e Pergolettese, tutti e tre un punto dietro.

Se l’intenzione della società sportiva vicentina guidata dal patron Lino Chilese consisteva nel dare una scossa alla squadra, la scelta si sta rivelando azzeccatissima: dall’uscita di scena dell’allenatore Alessandro Bruno a favore di Giuseppe Bianchini sono giunti tre hurrà in quattro partite, con 9 punti di fila incamerati e un entusiasmo ritrovato. A cadere sotto i colpi della squadra di serie C di Arzignano riportata su basi di solido equilibrio e capace di non subire alcuna rete dopo la difesa-gruviera delle prime giornate, prima del Giana sono state Pro Vercelli (per 3-0 anche qui in trasferta, con Bianchini anche qui in tribuna, gol di Nepi, Boffelli e Benedetti con il portiere Boseggia superstar) e Pro Patria (1-0 casalingo, Lakti match winner). Tutti incontri a ben vedere che valgono la definizione di scontri diretti, quindi con punti pesantissimi nel loro valore specifico.

Torna in campo nel posticipo del lunedì sera il “Lane” e i biancorossi di mister Vecchi, dopo il blocco di Novara (zero a zero) e con la necessità di ricucire dal Padova, che ad oggi fugge 10 punti più avanti in vetta. Altra missione compiuta di misura dai biancoscudati, che la spuntano per 2-1 in casa della pericolante Pergolettese. Per il Vicenza la sfida al Lecco, squadra partita sullo sprint che naviga adesso a metà classifica, rappresenta la rincorsa per non lasciarsi sfuggire i battistrada.