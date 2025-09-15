Per il Lane è già derby-veritá: stasera match a Cittadella. Intanto “Arzichiampo” all’aggancio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Arzignano che anticipa e pareggia 0-0 con il Giana Erminio e LR Vicenza che posticipa. Un solo punto separava in classifica le due vicentine, almeno fino a venerdì sera prima del calcio d’inizio dello Stadio Dal Molin, ora appaiate in classifica in attesa delle partite in coda alla serie C del lunedì sera. Un gustosissimo derby veneto, per il girone A, che vede la capolista biancorossa impegnata al Tombolato di Cittadella, contro il club padovano sceso dalla serie B e con l’intenzione di risalirci entro l’anno sportivo.

Le due compagini vicentine del calcio professionistiche erano reduci dal confronto diretto (vinto 2 a 1 in rimonta dai biancorossi) prima di affrontare in tandem la quarta giornata del campionato di serie C. Questa sera alle 20.30 il calcio d’inizio, con diretta tv sui canali Sky e Now Tv in streaming.

L’undici del nuovo mister del Lane, Stefano Gallo, punta senza timori reverenziali di sorta a far risultato, magari pieno, in casa dei granata padovani. Anche perché il Lecco è scappato a 10 punti, dopo il successo di misura contro i baby dell’Inter U23, e in casa Vicenza non si vuole perdere il passo, oltre che mantenere l’imbattibilità stagionale. Si va a caccia anche della prima vittoria lontano dal Menti, dopo lo scialbino zero a zero di 15 giorni fa in casa dell’Ospitaletto neopromosso.

Secondo derby veneto in quattro incontri nel primo mese di match, insomma, per capitan Costa e compagni, chiamati a non destare un “Citta” tutt’altro che in pompa magna dopo il primo tris di gare: solo 4 i punti racimolati, frutto di un brutto ko con la Pergolettese alla terza (1-3), di un pareggio così così con la Virtus Verona e della fino a qui unica vittoria, di misura (1-0) sull’Alcione Milano. Formazione che rimane, ad ogni buon conto, nel lotto delle favorite tra le venti del girone A, chiaramente in compagnia del “Lane”. Dal pregara, tutti disponibili ad eccezione di Zonta per l’allenatore, con ampie scelte a disposizione.

Su sponda FC Arzignano Valchiampo non fa male lo 0-0 contro il Giana Erminio, contando i 7 punti conquistati nel primo poker di incontri disputati. Di certo la marcia delle prime due (doppia vittoria) non era facile da proseguire, ma il primo ko patito nel derby vicentino non pare aver lasciato scorie. Venerdì sera occasioni quasi zero nei primi 45′, più movimentata la seconda parte del confronto, con il portiere vicentino Manfrin per la seconda volta di fila mvp tra i biancocelesti: due le parate decisive nella ripresa.

GLI HIGHLIGHTS VIDEO DI ARZIGNANO-GIANA ERMINIO

