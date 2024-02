Pinarello d’argento nel Tour di Antalya in Turchia. Festa per la Bardiani Csf Faizanè

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un altro podio di prestigio per un corridore del team ciclistico professionistico a forte spinta (anche) vicentina al termine della corsa in Antalya. Secondo posto per un giovane ciclista venero di Conegliano in Turchia, Alessandro Pinarello, portacolori colori della VF Group Bardiani-Csf Faizanè. Quattro tappe estenuanti che hanno visto un en plein di italiani sul podio finale.

Una trasferta positiva per la banda sui pedali italiana che ha conquistato oltre al podio nella generale anche buoni piazzamenti individuali nelle singole tappe. All’ultimo traguardo del Tour, nella volata del gruppo Lorenzo Conforti si è piazzato all’ottavo posto.

Una prestazione complessiva di assoluto livello per la squadra più giovane al via di questo Tour of Antalya, con un’età media di 21 anni. Grazie anche al lavoro di squadra, Pinarello conquista un ottimo piazzamento sul podio, alle spalle del connazionale Davide Piganzoli, in forza al Team Polti Kometa. A distanza di soli 18 secondi dal leader finale. “Oggi abbiamo controllato bene la gara – ha spiegato il corridore Bardiani-Faizanè – gestendo le fughe al meglio insieme alle altre squadre; ringrazio i miei compagni che sono stati impeccabili in queste quattro tappe e ringrazio soprattutto le persone che mi sono state vicine, in particolare la mia famiglia. Il mio prossimo obiettivo è fare bene al Laigueglia, prima corsa del calendario italiano”.

Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo del team, Mirko Rossato, che, insieme a Luca Amoriello, ha diretto la squadra in questo Tour of Antalya: “Sono state quattro giornate difficili, dove, a parte la prima tappa, abbiamo sempre affrontato percorsi esigenti con tanta salita. Siamo contenti della prestazione dei ragazzi e siamo orgogliosi della loro crescita, potevamo persino vincere questo giro se ci avessimo creduto di più con Pinarello, ma siamo davvero soddisfatti del secondo posto, siamo sulla strada giusta per raccogliere altri risultati importanti in futuro”.

CLASSIFICA GENERALE:

1 PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa 14:09:38

2 PINARELLO Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 00:18

3 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 00:24

4 HOLTER Ådne Uno-X Mobility 00:28

5 DALBY Simon Uno-X Mobility 00:33