Il “Lane” in versione export ci prende gusto: 2-1 ai “baby” dell’Atalanta e 4° posto

Vittoria e sorpasso in classifica grazie ai dei “punteri” Ferrari e Rolfini, con brividi nel tempo del recupero dopo il gol della “Dea junior”, l’Atalanta Under 23. Il LR Vicenza vince ancora in terra lombarda, così come a Crema in casa della Pergolettese anche nello stadio di Caravaggio a Bergamo, campo di casa della formazione di giovani orobici un punto sopra ai biancorossi al calcio d’inizio di sabato, due punti sotto al 90′. Di Rolfini di rapina (quarta rete personale in campionato) e Ferrari nella ripresa (settimo gol) le due reti biancorosse. Al 92′ Fallevi con un gran tiro la marcatura di casa che ha messo pepe al finale, dopo i giovani nerazzurri avevano colpito un legno in avvio sullo 0-0.

Nella stessa giornata gara da rilancio per l’Arzignano Valchiampo, che piazza un tris di gol e di punti che mancava da tempo: 3-0 al Giana Erminio: Milillo prima dell’intervallo, poi Parigi su rigore e Lakti nel finale firmano il successo per il team vicentino di Bianchini.

La classifica del girone A di serie C vede ora LR Vicenza ai piedi del podio, a quota 40 punti. Con il Mantova e il Padova irraggiungibili a +20 e a +12, possibile la rimonta al terzo posto occupato dalla Triestina a 46 punti. Tredici gli incontri da regular season ancora da giocare. Per l’undici di Bianchini la vittoria casalinga dà respiro a un vortice dei bassifondi, mettendo sette squadre ora alle proprie spalle.

GLI HIGHLIGHTS – Atalanta U23-LR Vicenza

GLI HIGHLIGHTS – Arzignano Valchiampo-Giana Erminio