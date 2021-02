Pisa – LR Vicenza 2-2. Le pagelle tifose

Un Vicenza sprecone si fa recuperare da un modestissimo Pisa. In vantaggio per 2 reti a zero, con due gol fantastici prima di Dalmonte e poi Meggiorini (rovesciata da cineteca), i biancorossi spengono la luce e si fanno rimontare. Dopo il pareggio, vicentini poco cinici che sbagliano molto davanti alla porta. Alla fine, i tre punti non arrivano neanche oggi.

GRANDI: Poco impegnato, si vede impegnare poco, peccato che sulle poche occasioni per gli ospiti nascano due gol, ma lui non ci può arrivare.

ANNOIATO 6

BERUATTO: Ci prova, spinge ma senza riuscire mai a creare qualcosa, dietro commette qualche leggerezza di troppo.

STANCO 5,5

CAPPELLETTI: corre, sfonda e confeziona un assist perfetto per Dalmonte, provando lui stesso ad andare in rete.

FURIA 7

PASINI: Scappa a lui L’uomo nel primo gol avversario, ma conduce una gara decorosa pur essendo ammonito e con un vistoso taglio in testa.

ANIMA E CORPO 6

VALENTINI: All’inizio fatica a ingranare poi fa una gara tutto sommato positiva.

COMPITINO 6

AGAZZI: Corre, combatte e spezza il gioco avversario, ma crea poco, mai azioni pericolose.

SOLIDO 6

CINELLI: Si legge nel tabellone che entra ma oltre al lavoro sporco non c’è niente da annotare.

OMBRA 6

GIACOMELLI: Corre in ogni zona del campo a recuperare palla, prova a costruire qualche trama interessante.

PREZZEMOLO 6

DALMONTE: Corre e salta gli avversari, si inventa un gol pazzesco, ma poi cede per il male al ginocchio.

FRAGILE 7

MEGGIORINI: Fa un gol mostruoso, tiene reparto da solo, e ci sta salvando da solo. Finché lo lasciano in campo.

BOMBER VERO 8

GORI: I suoi errori iniziano a essere macigni. Il tempo degli esperimenti è finito, quindi dopo JALLOW può anche lui sedersi a guardare i compagni.

ACERBO NON CINICO 4

DI CARLO: Ottima pensata Dalmonte punta. I cambi forzati non aiutano.

Ma Se la squadra al secondo tempo prende sempre gol (24) qualcosa non va.

Se ti ostini a mettere dentro Gori e Longo e lasci Lanzafame in panca ci sono più cose che non vanno.

Se poi in conferenza elogi la squadra allora proprio non ci siamo.

PROSSIMA PARTITA ULTIMA SPIAGGIA 5