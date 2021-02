Rientra dopo essere uscito a portare i rifiuti e trova i ladri: via ori per mille euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I carabinieri di Barbarano stanno indagando su una rapina avvenuta giovedì sera a Pozzolo di Villaga.

Un 60enne ha raccontato infatti ai militari dell’arma di essere uscito per portar fuori i rifiuti e di essersi trovato in casa i ladro quando è rientrato nella sua abitazione.

I banditi – un uomo e una donna, ha raccontato – lo hanno spintonato facendolo cadere e si son dati alla fuga su un’auto. Sarebbero riusciti, da una rapida verifica, a portar via alcuni gioielli, per un valore di circa mille euro. Sono ora in corso le indagini per individuare la coppia di malviventi autori della rapina impropria, che hanno agito a volto nascosto.