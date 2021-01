Reggiana – L.R. Vicenza 2-1. Le pagelle tifose

Sprofondo biancorosso a Reggio Emilia. Il Vicenza perde malamente contro la Reggiana, resuscitando una squadra che non segnava da più di 600′. Prestazione inspiegabile dei vicentini. Di Carlo, che succede?

GRANDI: Sul primo gol non può nulla, forse sul secondo se avesse il potere di allungare le braccia avrebbe potuto metterci una pezza. Però son sempre 2 gol.

BUCHERELLATO 5

BRUSCAGIN: Non trova la condizione e anche psicologicamente non pare entrare mai in partita, concede sbavature dietro e davanti non fa nulla di utile.

RIMANDATO 5

BARLOCCO: Anche lui soffre tanto, a differenza del collega forse in avanti un cross lo mette, per il resto male anche lui.

IMPRECISO 5

CAPPELLETTI: Il primo gol è il suo uomo che lo fa; pare non essere mai leader lì dietro.

LENTO 5

PASINI: Conferma di essere un difensore da B, ormai non più una sorpresa.

CONFERMA 6

PONTISSO: Rientra dopo un lungo stop, forse non la partita perfetta per fare minutaggio, specie in coppia inedita con Agazzi.

DA ASPETTARE 5

AGAZZI: Parte titolare probabilmente senza essere ben rodato, tanta corsa, qualche spunto ma non sufficiente come tutta la squadra.

RIMANDATO 5

CINELLI: Forse quello che ci prova di più, ma un uomo su 11 non può fare niente.

Soffre, corre, e va in affanno.

VOLENTEROSO 5,5

GIACOMELLI: Purtroppo non ripete le prestazioni convincenti che era riuscito ad inanellare ultimamente, non crea mai niente.

COME NA VOLTA 5

MAROTTA: Non si vede mai, non riesce a fare niente. Data l’età e la scarsa prolificità mi chiedo perché lo teniamo (Guerra a Salò è già a 2 partite 2 gol)

DA C 5

MEGGIORINI: Preoccupa l’involuzione delle ultime partite, lento macchinoso e mai pericoloso.

SMUSSATO 5

DALMONTE: Entra fa belle accelerazioni ma fuori dall’area vuole liberare col tacco e ci costa il secondo gol.

POLLO 5

ZONTA: Entra corre e corre, ci prova sempre, il gol alla partita numero 100 lo merita lui, non la squadra.

BRAVO 6

VANDEPUTTE: Sbaglia cose semplici, pasticcia e non si rende mai pericoloso o mai crea qualcosa.

FUMOSO 5

DI CARLO: A volte sembra che non sappia che squadra mettere in campo.

A Volte pare che i giocatori gli remino contro.

A Volte la squadra psicologicamente non c’è.

SULLA GRATICOLA 5