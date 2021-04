Reggina – LR Vicenza 3-0. Le pagelle tifose

Incredibile tonfo esterno del Vicenza, che prende tre scoppole dalla Reggina e torna a casa con le ossa rotte. Due sconfitte esterne consecutive condannano il Vicenza a soffrire fino alla fine per la salvezza. Sotto 2-0 dopo 6′ i biancorossi non la riprendono più ed anzi prendono anche il terzo. Giacomelli sbaglia un rigore al 75′.

GRANDI: Il meno colpevole tra tutti i biancorossi scesi in campo;

Si trova infilato 3 volte senza poter far niente.

VIOLATO 5

BRUSCAGIN: Fatica in copertura, non si presenta mai in avanti, soffre molto gli avversari.

AFFANNO 5

BERUATTO: se dietro soffre le incursioni avversarie,

Si proietta in avanti con qualche conclusione anche se mai pericolosa.

STERILE 5

PADELLA: Li dietro dovrebbe essere il leader, in realtà fa qualche bella frittata che ci costano i gol avversari.

CHEF 4,5

VALENTINI: Anche lui molto al di sotto delle aspettative, l’istinto del gol lo ha sempre,

Anche se la porta è la sua.

SUICIDIO 4,5

DA RIVA: Mai entrato in partita perde palle pericolose e non costruisce una che sia una giocata interessante.

SCIAGURA 4,5

RIGONI: L’unico a provarci li in mezzo,

Ma soffre troppo la qualità superiore dei centrocampisti amaranto.

RUGGINE 5

AGAZZI: Altra delusione, non fa legna e non si preoccupa di costruire, nullo.

UNO IN MENO 4,5

VANDEPUTTE: Tutti si aspettavano che dai suoi piedi partisse almeno un’azione da gol,

E difatti consegna la palla agli avversari sul gol del 2 a 0; Mai entrato in partita,

Quando calcia la palla va alle stelle.

DISASTRO 4,5

NALINI: Il migliore in campo,

Ci prova ed è spesso pericoloso, purtroppo viene cambiato per un problema fisico.

FRAGILE 6

GORI: Fa qualche buona giocata, ma non segna e non si rende particolarmente pericoloso.

SMUSSATO 5

GIACOMELLI: Da condannare in quanto non sa calciare i rigori e si ostina a farlo, in più chiunque avrebbe fatto calciare a Mancini il rigore.

TRANNE TE 5

DI CARLO: La squadra per la seconda partita di fila non scende in campo, solo i risultati favorevoli non ci fanno scendere in classifica.

DA RIVEDERE 4,5