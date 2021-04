Manutenzione in autostrada Valdastico. Chiusure notturne allo svincolo Thiene-Schio

I disagi saranno ridotti davvero al minimo per gli utenti del tratto autostradale dell’A31 in uscita da Thiene, oggetto in queste settimane di una serie di interventi di manutenzione che saranno effettuati in modalità notturna.

Il “coprifuoco” in vigore per le disposizione anticovid ha limitato il flusso di veicoli nel corso della notte, ma anche i residui automobilisti fruitori della “Valdastico” vanno informati della chiusura del casello (in uscita nella prima fase, in entrata poi) dell’Altovicentino.

A comunicare il calendario dei lavori è la società di gestione “Autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa”, con una prima tranche già conclusa la scorsa settimana con chiusura dello svincolo per chi proveniva da Piovene Rocchette. Per due nottate, a partire da stasera, uscita interdetta al casello di Thiene per le vetture provenienti da Vicenza/Rovigo dalle 21 alle 6 del mattino seguente. Segnarsi le date quindi di lunedì 12 e martedì 13 aprile, fino all’alba dei giorni successivi.

Il secondo step settimanale prevede lo stop obbligato stavolta agli utenti in entrata dalla zona industriale dei Thiene, sempre nella fascia oraria 21/6, nelle serate di mercoledì 14 e giovedì 15 aprile, fino all’alba del giorno dopo. Il divieto di accesso in queste due date vale solo per chi intende immettersi in direzione nord verso Piovene Rocchette.

Ultimo intervento in programma tra una settimana 19 e 20 aprile, dal lunedì al mercoledì di primo mattino – sempre nella parentesi notturna pianificata e riapertura di giorno -, con interdetta la sola entrata sulla “Valdastico” sempre a Thiene per coloro che sono diretti a sud verso Vicenza o Rovigo. Da ricordare che in caso di forte maltempo gli interventi previsti potranno essere riprogrammati.

Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero verde del centro operativo della società di gestione 800.012812, attivo 24 ore su 24.