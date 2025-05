Roby Baggio e Jannick Sinner s’incontrano all’Olimpico. Oggi l’anniversario dell’addio al calcio

Dopo Thomas Ceccon tocca a un altro campionissimo vicentino dello sport incrociare non le racchette ma lo sguardo con Jannick Sinner, il tennista italiano numero 1 al mondo. E si tratta, probabilmente, del più famoso su scala planetaria in assoluto, Roberto Baggio. Il “Divin Codino” in questi giorni è stato ospite a Roma per la finale di Coppa Italia 2024/2025 allo Stadio Olimpico, e casualmente ha fatto conoscenza diretta con il 24enne altoatesino. In quel giorno a riposo dagli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico.

Ecco la foto che ritrae i due idoli del calcio e del tennis insieme, nella serata di mercoledì. E’ stata pubblicata sui social del campione del pallone di Caldogno, come noto gestiti dalla figlia. Un unico e semplice commento da parte di RB10, “che bello averti incontrato”, come Baggio ha abituato da sempre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Baggio (@robybaggio_official)

Prima di recarsi all’Olimpico, Roby Baggio aveva viaggiato in treno insieme ad altri calciatori come testimonial dell’evento conclusivo della manifestazione. Tra l’altro proprio oggi cade l’anniversario dell’ultima partita ufficiale giocata dall’oggi 57enne che vive ad Altavilla Vicentina nella sua tenuta, con la moglie Andreina. “Ventuno anni fa il mio addio al calcio. Una vita ormai passata fuori dal campo e nonostante tutto ho la fortuna di sentire ancora l’amore dei tifosi ogni giorno. Eternamente grato a chi ancora oggi esprime il suo affetto nei miei confronti, in un modo o nell’altro”.

