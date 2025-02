Sei medaglie vicentine ai campionati interregionali di pattinaggio artistico gruppi show

Cinque medaglie per i team vicentini al Campionato Interregionale Gruppi spettacolo di pattinaggio artistico a rotelle che si è tenuto nel fine settimana al Palaubroker di Bassano del Grappa, la cui organizzazione è stata curata dalla società Bassano New Skate. Nei tre giorni di gare, tra 7 e 9 febbraio, sono scesi in pista più di 1300 atleti e atlete provenienti da Veneto, Campania, Lazio e Friuli Venezia Giulia.

Nel primo giorno di competezioni, grandi soddisfazioni sono arrivate per lo Skating Club Zanè, che ha conquistato, al debutto nelle categorie quartetti divisione nazionale e piccoli gruppi divisione nazionale, rispettivamente la medaglia d’oro e d’argento con i due team Calipso. La società aveva trovato grandi risultati nella scorsa stagione: l’allora quartetto junior (oggi passato di categoria) si era classificato terzo sia agli italiani che e ai campionati europei. E quest’anno, Jana Frigo, Matilde Montagna, Giorgia Pierantoni e Beatrice Qualarsa sono salite addirittura sul gradino più alto del podio con la coreografia “La terra non è mia” nella per loro nuova categoria divisione nazionale.

Terzo posto nella classifica regionale, nella stessa categoria quartetti divisione nazionale, anche per le atlete del Kronos (Castelgomberto New Skate): Beatrice, Anna, Anna Laura e Veronica hanno presentato un programma ispirato all’arte di Gustav Klimt.



Esordio vincente, come detto, anche per il nuovo piccolo gruppo zanadiense divisione nazionale Calipso, che ha presentato la coreografia “Salvami”, centrata sul tema dello sfruttamento del pianeta Terra e sulla crisi climatica: ha convinto i giudici, piazzandosi al secondo posto, dietro agli atleti di Iconic (Roller Team Conegliano).

Forti della medaglia d’argento conquistata lo scorso settembre ai campionati del mondo che si sono svolti a Rimini, la formazione Cristal Skating Team (Apav Fara), che festeggia quest’anno il 30esimo anniversario, ha debuttato a Bassano nella categoria quartetti senior, portando a casa, sabato pomeriggio, il terzo posto regionale. Con il suo programma “In memoriam”, in ricordo delle vittime dell’Olocausto, Giada Biasini, Renée Biasini, Anna De Rizzo e Cecilia Moretti hanno saputo emozionare sia il pubblico che la giuria.

Domenica, poi, altre soddisfazioni per il pattinaggio vicentino sono arrivate grazie al Gruppo Pattinaggio Sarcedo, che ha conquistato il titolo regionale nella categoria piccoli gruppi con la formazione New Dream e il programma “Tra follia e meraviglia”, ambientato nel magico mondo di Alice.

Infine, il grande gruppo trissinese New Way e Pattinaggio Artistico Trissino si è piazzato al terzo posto con la sua performance “In equilibrio sulla luna”.

Per tutti questi atleti ed atlete questi primi risultati sono solo l’inizio della stagione sportiva, che ora li vedrà protagonisti ai campionati italiani che si terranno a Montichiari (Brescia) dal 10 al 13 aprile.