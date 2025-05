Cristal Skating Team: è bronzo a Saragozza, con un po’ di rammarico. Ora testa e cuore a Pechino

Visto da fuori, è un davvero soddisfacente un bronzo europeo, ma forse alle atlete e agli atleti del Cristal Skating Team rimane un pizzico di amarezza per non essere riusciti a salire ancora un po’ più in alto sul podio dei campionati europei 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, a cui hanno partecipato sabato scorso a Saragozza, in Spagna.

Il risultato di sabato ripercorre quello del 2024, con un bronzo dopo l’oro ai campionati italiani: esattamente come quest’anno. La speranza è che possa essere quindi un buon viatico per la trasferta in autunno in Cina per i mondiali (ai quali la squadra arriva forte del fatto di essere l’attuale vicecampione del mondo).

Ma torniamo a Saragozza: sabato il team dei 24 pattinatori e pattinatrici dell’Apav Fara con un punteggio di 37.83 si è piazzato, col disco “La mano del destino” (“The hand of fate”) dedicato al mondo dei tarocchi e della preveggenza, dietro le due forti squadre spagnole di Cpa Olot (campioni europei anche quest’anno con il disco “Yes, I Do”, che ha totalizzato un altissimo punteggio di 43.14) e Cpa Girona (argento a 41.90 con “Empathy”). Complessivamente, quindi performance davvero importanti, quelle spagnole, premiate dai giudici della categoria “large group” con punteggi alti, che hanno portato Cristal al terzo posto con un distacco di ben quattro punti dai secondi e di quasi sei dai primi in classifica. Dietro al team vicentino, le altre due squadre italiane, ossia i trevigiani del gruppo Royal Eagles e i padovani del Dejavú arrivati rispettivamente quarti e quinti.

“E’ un risultato importante, anche se abbiamo pagato un po’ l’emozione delle atlete più giovani, al debutto internazionale” ha spiegato l’allenatrice Betty Restello. Ma da adesso a ottobre c’è tutto il tempo per alzare ancora un po’ l’asticella e portare a casa soddisfazioni dai compionati mondiali, che si terranno a Pechino (Cina) il prossimo ottobre (per il quale è aperta una raccolta fondi qui).

