Serie C – Il Vicenza vince a Verona. L’Arzignano perde in casa col Mantova – FOTONOTIZIA

Serie C, alla prima uscita fuori casa del nuovo corso di mister Francesco Modesto, il LR Vicenza espugna il campo della Virtus Verona per 1-2: due gol da calcio piazziato. Primo tempo effervescente: Al 8’ il gol di Ronaldo su punizione: 0-1. Dopo soli quattro minuti risponde Danti rcon un gol su azione. Nella ripresa allunga Ierardi di testa su calcio d’angolo chiude la partita.

Sconfitta in casa invece per l’altra vicentina in serie C: l’Arzignano, che perde 0-1 col Mantova. Una gara sfortunata: la squadra vicentina ha giocato quasi sempre all’attacco, ma al Mantova è stato sufficiente un gol di Pierobon per prendersi tre punti preziosi.