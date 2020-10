Terza di campionato per il Vicenza: al Menti arriva la Salernitana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo il rinvio della partita contro il Monza, il Lr Vicenza torna in campo. Questa sera, alle ore 21, andrà in scena il match contro la Salernitana, squadra molto in forma già dopo le prime 3 partite.

L’ultimo match giocato dai biancorossi risale al 3 ottobre, data del pareggio contro il Pordenone per 1-1. Il Lane aveva lasciato il Menti con un punto ed un gran gol di Cappelletti, prima di interrompere il campionato per la sosta delle Nazionali. Poi è arrivato il rinvio della partita contro il Monza, prevista per sabato 17: visti i numerosi positivi al Coronavirus tra i brianzoli, la Lega B ha deciso di agire con cautela e di posticipare la gara a data da decidersi.

Quindi Bizzotto e compagni si sono subito rimessi al lavoro per preparare il match contro la Salernitana. Per loro finora 7 punti in tre partite e un ottimo secondo posto in classifica al pari di Empoli e Cittadella: non sarà facile fermare questo cammino, ma il Vicenza è pronto ad affrontare questa sfida con forza e a testa alta.

Il protagonista della serata sarà Lamin Jallow, attaccante giunto a Vicenza nell’ultima sessione di mercato. Già bomber della nazionale Gambiana, per lui questa sfida avrà un sapore speciale: infatti, prima della firma con i biancorossi, Jallow ha disputato due stagioni proprio alla Salernitana, disputando 56 presenze e siglando 11 reti. Ora è arrivato alla corte di Di Carlo per completare il pacchetto degli attaccanti, e la sua esperienza con la squadra campana potrà essere utile nella sfida di questa sera.

Il Lane è pronto a ricominciare: le speranze per questo campionato partono da qui.