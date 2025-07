Trans d’Havet “una e trina”: primo start a mezzanotte per l’Ultra Trail con in palio il titolo tricolore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Trans d’Havet 2025 è in rampa di lancio. Mancano poche ore ormai al primo start di Piovene Rocchette della triplice corsa che ogni estate coinvolge centinaia di atleti del trail running, la corsa tra le asperità – ma anche tra i paesaggi stupendi – delle montagne. Piccole Dolomiti di confine tra Veneto e Trentino come scenario suggestivo, tre corse proposte da 80 km (Ultra), 42 km (Marathon) e 24 (Half) per in totale oltre 800 atleti al via tra questa notte e sabato mattina, con il Piovene e Recoaro “catapulte” per l’entusiasmo di un numero record di partecipanti.

Con novità succulente presentata in anteprima mercoledì mattina nella consueta cornice di Why Center a Schio, dove amministratori locali, organizzatori e atleti vicentini di spicco e anche rappresentanti degli sponsor “in corsa” si sono dati appuntamento per illustrare nei dettagli l’edizione 2025, la 14esima della storia di TdH. Con ospite speciale Gabriella Dorio, dirigente federale, lei ex campionessa della pista ovale che elogia la frontiera della corsa in montagna che ha avuto modo di conoscere di recente.

Competizione, la Trans d’Havet in partenza, che mette in palio nella lunga distanza Ultra anche i titoli italiani assoluti Fidal e per le categoria Master, oltre a fungere da banco di prova – selezione ufficiale della Nazionale – in vista dei campionati mondiali denominati “World Mountain Trail Running” in programma sui Pirenei tra due mesi, a fine settembre. Ultra ai nastri di partenza alla mezzanotte di venerdì 25 luglio, da Piovene, maratona e mezza alle 8 e 9 del mattino, da Recoaro: per tutte e tre le gare arrivo fissato come da tradizione nel centro di Valdagno che ospita anche la festa conclusiva.

Sette i rifugi di montagna da “toccare”, tante le contrade attraversate e i luoghi storici della Grande Guerra onorati dal passaggio dei runners, uomini e donne a caccia di titoli, piazzamenti e miglioramenti personali sui tracciati costellati di saliscendi. Ben 400 invece i volontari “ingaggiati” da Ultrabericus Team di Vicenza, il gruppo di appassionatissimi che ormai da una quindicina d’anni si sobbarca l’onere di organizzare un evento clou nel trail italiano. E sono proprio due membri storici del club, impegnatissimi nella preparazione dei tracciati e nello scrutare anticipazioni sul meteo cielo, a raccontarci nei dettagli numeri e “dietro le quinte” della TdH, ospiti di BreakPoint. Sono Massimo Massignan di Montecchio Maggiore e Denis Bagnara di Bressanvido, per una puntata tutta da ascoltare nel podcast.

Per parlare di dislivelli e del logo indovinatissimo (e per la prima volta col tricolore) e anche di ristori, di levatacce ma anche di sorrisi in compagnia, dei percorsi e della sicurezza, e dei tanti volti amici della Trans d’Havet che collaborano alla sua buona riuscita.

SPONSOR E PARTNER – La gara gode dei patrocini delle amministrazioni interessate dal percorso (Piovene, Santorso, Schio, Posina, Valli del Pasubio, Vallarsa, Ala di Trento, Crespadoro, Recoaro Terme, Valdagno e Altissimo), e del fondamentale sostegno della Squadra Trasmissioni Protezione Civile Ana di Vicenza, della Croce Rossa Italiana con i comitati di Schio e Valdagno, del Cnsas con le stazioni di Schio, Arsiero, Rovereto, Ala, Verona, Recoaro Terme e Valdagno, delle Squadre Protezione Civile Ana. di Vicenza, dei Gruppi Alpini delle sezioni di Vicenza e Valdagno e delle Sezioni Cai di Valdagno, Recoaro Terme e Arzignano.

“Trans d’Havet è resa possibile grazie alle centinaia di volontari che ad ogni edizione si danno appuntamento sulle Piccole Dolomiti per assicurare il migliore svolgimento possibile della manifestazione in ogni sua sfaccettatura. Impossibile dimenticare poi il prezioso sostegno degli sponsor con Montura, Agsm Aim, Volksbank, Oliviero Toyota, Why Sport,

Wild Tee, Manaly, Elleerre, iPkom, Hotel Trettenero, Tutto Sport e Fattoria il Pomodoro“.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.