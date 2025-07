La StrafeXspedition non delude mai: in oltre 500 tutti di corsa alle gare e per la festa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Più passano gli anni e si contano e raccontano le edizioni della StrafeXpedition e più si parla giovane sul podio della manifestazione di corsa off road che anima l’estate dell’Altopiano dei Sette Comuni. Ormai una “classica” nel suo genere, che ha visto ieri, domenica 6 luglio alla partenza ben 517 atleti e atlete in competizione, tra agonisti e amatori.

La cornice sportive è il trail, la corsa in montagna, e quella naturale è composta dai super paesaggi che propone Asiago tra prati, conche verdi e boschi toccando alcuni tra i luoghi simbolo della Grande Guerra 1915/1918. Location perfetta per una 11esima edizione della “Strafex” portata a termine senza intoppi meteo. E con l’exploit dei ventenni o poco meno a dominare sul podio.

Nella gara regina, la mezza maratona sui 22 chilometri (oltre 900 quelli di dislivello), è un 19enne a trionfare: il vicentino Marco Colussi in forza allo Sci Cai Schio. Sotto le due ore di gara il crono del primo arrivato al traguardo (1h48’41”), con margine risicato di 23 secondi sul campione 2024, Leonardo Casentini. Terza piazza più staccata che va a Nicola Ferrari (Facerunners) a 6’38” davanti a Riccardo Raumer (Runners Team Zané) a 7’13” e Tommaso Gianesini (Sfinisher).

Nella corsa rosa successo di una veronese, Sofia Toniolo (Bolf Team), che viaggia quasi in crociera nella parte finale di corsa, staccando di 3’25” Vania Rizza. Anche qui sul podio un atleta già salito sul gradino più alto in passato, con Lucrezia Palma (Atletica Vicentina) a 9’00” dalla vincitrice, seguita da Alessia Gambone (Calenzano).

Simone Tibaldo è il vincitore del percorso di 12 chilometri per circa 440 metri di dislivello. Il 30enne in forza a Vicenza Marathon si è tenuto alle spalle Nathan Bolzonello e Andrea Corradin (Delta Sport Performance), giunti davanti a Roberto Poletto e Fabio Panozzo. Gran prestazione di un’altra vicentina, la thienese Sonia Stefani, tra le donne sulla distanza in fotocopia: accoppiata della portacolori del Vicenza Marathon che ha pure chiuso in un 12° posto assoluto in 1h09’18”, prima tra le donne con 2’04” su Federica Nurisso e 6’53” su Maria Angela Mauri.

In 420 i runners del trail in gara tra gli agonisti, a cui aggiungere un centinaio di praticanti che si sono messi alla prova nella distanze più accessibili. A collaborare all’evento sportivo estivo, insieme agli organizzatori in prima linea del club Sportiva Sette Comuni, sono stati Uisp di Vicenza, Comune di Asiago e tante associazioni e sponsor del territorio: tutti gettoni indispensabili per far crescere un evento già radicato e sempre più richiesto nel panorama del trail triveneto.

