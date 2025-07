Ansia per il ginnasta Bonicelli, cade dagli anelli e viene operato al collo: è in coma farmacologico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attesa e grande preoccupazione per Lorenzo Bonicelli, l’azzurro della ginnastica artistica caduto durante l’esercizio agli anelli mentre gareggiava alla 32esima edizione delle Universiadi estive in corso a Essen, in Germania. Il 23enne di Lecco, uscito male nella terza rotazione del suo esercizio, è stato soccorso dalla équipe medica dell’organizzazione e dai responsabili sanitari di FISU e CUSI, prima di essere trasportato con urgenza al vicino Policlinico universitario dove è stato subito operato al collo.

In attesa dei bollettini medici che non sono ancora stati emessi, l’ex direttore della federazione internazionale Steve Butcher sui suoi canali social ha diffuso qualche dettaglio legato al tragico incidente sportivo: “Lorenzo è in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico alle vertebre cervicali“, ha scritto. Aggiungendo che occorreranno almeno dieci giorni per conoscere bene le sue condizioni di salute. “Tutta la famiglia della ginnastica prega e fa il tifo per il pieno recupero”, scrive ancora Butcher.

Intanto, lo staff tecnico al seguito della nazionale universitaria, dopo il grande choc per l’incidente imprevisto e tenuto conto del comprensibile coinvolgimento emotivo del resto del team, ha deciso di ritirare la squadra dalla competizione di ginnastica artistica.

Il ginnasta Bonicelli fa parte della società Ghislanzoni Gal. Presente alle Universiadi in quanto studente di Economia dell’Università Mercatorum, l’atleta si era affacciato una prima volta alle gare internazionali nel 2017 partecipando alla Austrian Future Cup, poi il salto di qualità nel 2019 con il bronzo di squadra ai Mondiali giovanili di Gyor, in Ungheria. Dopo il blocco causato dalla pandemia da Covid, Bonicelli era tornato ad alti livelli, conquistando la chiamata ai Mondiali di Anversa del 2023.