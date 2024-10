Un… Liguori indigesto per il Vicenza: Lane e Arzichiampo inciampano a braccetto in C

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non bastano gli arrembaggi finali nel derby veneto tra battistrada per evitare il primo ko stagionale al L.R. Vicenza, stordito dal gol di Liguori nel recupero del primo tempo e che si arrenda alla difesa del Fortin (portiere biancoscudato figlio d’arte) del Padova. Per la prima volta il “Lane” rimane a bocca asciutta in termini di punti e di gol in questo avvio di campionato.

Un confronto atteso che ha offerto 45′ e spiccioli di equilibrio tra le venete, mentre nella ripresa la spinta costante è stata portata dai biancorossi che, un po’ per colpa proprio e un po’ per bravura di portiere e difesa avversari, non hanno sfruttato le 4/5 palle gol create e le innumerevoli mischie in area.

Un week end assai amaro quello che va in archivio, anche per l’altra vicentina del girone A di C e del calcio professionistico, con Arzignano Valchiampo a cedere in casa per 2-0 alla lanciatissima neopromossa Alcione. E la panchina di Bruno a traballare, visto l’ultimo posto e un’unica vittoria in sette partite. Ora in solitaria. Classifica impietosa dopo la tornata di partite della prima di ottobre, insomma per le vicentine: ai biancorossi superati dal Renate che risale al 2° posto e ai 5 punti di distacco dalla leader Padova si aggiungono i paladini dell’Ovest Vicentino ad annaspare al gradino più basso. E con sul gozzo il 3° ko di fila.

Prossimi appuntamenti per invertire la rotta, dopo il primo week end “nero” a braccetto della stagione per le due portacolori vicentine, saranno sabato pomeriggio (15) con derby veneto per i giallocelesti della vallata del Chiampo, in trasferta breve in casa della Virtus Vecomp. Stesso orario di calcio d’inizio ma palla al centro 24 ore dopo per i biancorossi allo Stadio Menti, impegnati contro un Lumezzane squadra rivelazione di questa prima fase del torneo, quarta in graduatoria appena tre punti sotto al “Lane”.

Gli highlights video delle partite delle vicentine