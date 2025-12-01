Vicenza, accelerazione verso la B: Lecco battuto nel big match. E vince anche l’Arzignano

Week end di glorie sportive per le vicentine del calcio di serie C, con doppietta vincente di L.R. Vicenza e Arzignano Valchiampo in due match-crocevia per le rispettive stagioni. A spiccare di più è ovviamente l’1-0 dei biancorossi, firmato Stuckler nel primo tempo, nello scontro di cartello contro il Lecco, prima contro (forse ex) seconda. Anche per i giallocelesti il blitz esterno è di importanza fondamentale nella corsa salvezza, sbancando 2-1 il campo del Renate grazie ai due gol segnati agli “estremi” del match del sabato, con Minesso match winner e al 7° sigillo personale in stagione.

Club berico che torna dunque a festeggiare con le “tasche piene” (di punti), dopo il pari di Brescia di domenica scorsa, andando ad azzeccare la 13esima vittoria di una formidabile annata almeno fin qui, sui 16 incontri disputati. E confermando la “legge del Menti”, dove sono cadute finora tutte le avversarie di serie C – a parte la Coppa Italia – che si sono presentate negli spogliatoio dello stadio dei biancorossi. Nelle ultime quattro gare vinte, i vicentini hanno sempre prevalso di misura.

Per i discorsi di alta classifica si dovrà attendere l’esito del posticipo tra Union Brescia e Cittadella, che definirà chi sarà la prima inseguitrice di Costa e compagni, di un Vicenza sempre più leader che in ogni caso si porta a +12 sul Lecco. Con i lacustri alla seconda sconfitta di fila nella fase topica della stagione. Nell’Ovest Vicentino, dopo il digiuno di 10 turni senza vittorie dalla terza alla dodicesima giornata, si applaude ai 7 punti raccolti in 4 partite dal nuovo allenatore Di Donato, risalendo fino al 12° posto in coabitazione e in una

zona di classifica assai affollata.

Da evidenziare un gesto importante fatto ieri allo Stadio Menti, con il capitano di casa Pippo Costa a consegnare un mazzo di fiori da parte di squadra e società ai genitori di Giovanni Bortoli, invitati alla partita. Per onorare la memoria del ragazzo 18enne di Sarcedo, uno studente dell’Itt “Chilesotti” di Thiene super tifoso del Lane, purtroppo venuto a mancare di recente a causa di un malattia degenerativa.

I VIDEOHIGHLIGHTS DELLE PARTITE

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.