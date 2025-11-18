Studente del Chilesotti muore a 18 anni. I genitori: “Ne ricorderemo il coraggio e l’entusiasmo”

Commozione a Sarcedo e a Thiene, dove si piange la scomparsa di Giovanni Bortoli, brillante studente 18enne dell’Istituto Tecnico Tecnologico Chilesotti di Thiene.

Giovanni viveva con la famiglia a Sarcedo e dalla nascita era affetto da una rara malattia degenerativa che, sebbene ne avesse condizionato il fisico fino a portarlo a muoversi in sedia a rotelle dall’età delle scuole medie, non ne aveva piegato lo spirito. “Come un raggio di sole hai donato gioia a tutti noi. Ti ricorderemo sempre con la tua positività, il tuo entusiasmo, il tuo coraggio, il tuo sorriso e la tua forza di vivere” dicono ora i genitori Sofia Meneghello e Gianluca Bortoli, insieme al resto della famiglia.

Figlio unico, grande appassionato del Vicenza Calcio, Giovanni frequentava con profitto e ottimi voti l’indirizzo Logistica del Chilesotti: era dotato di un’intelligenza viva e di una grande tenacia, nonostante le difficoltà quotidiane che la sua condizione progressivamente aveva comportato. Qualche giorno fa una nuovo problema di salute lo aveva costretto al ricovero in ospedale, dove la precarietà della sua condizione ha portato ad un repentino quanto inaspettato aggravamento, fino alla morte nelle prime ore di lunedì 17 novembre, attorniato dai suoi cari. Il funerale di Giovanni Bortoli si terrà giovedì 20 novembre alle 15 nella chiesa di Sant’Andrea a Sarcedo partendo dall’abitazione in via del Rovere.

I familiari hanno voluto ringraziare pubblicamente chi è stato a fianco di Giovanni nella sua breve vita, prendendosi cura di lui: dal dottor Andrea Casarotto ai compagni e ai professori della scuola che frequentava, dai medici della Clinica Universitaria di Padova che lo hanno seguito dalla nascita, fino a tutto il personale dell’ospedale di Santorso “per l’assistenza, l’umanità e la sensibilità dimostrate verso il nostro caro Giovanni e a tutti noi”. Proprio per il suo attaccamento alla scuola i genitori chiedono che, al posto di eventuali fiori per il funerale, si sostenga con offerte l’istituto thienese frequentato dal figlio.

