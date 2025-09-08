Vicenza che vince, Arzichiampo che gioca da big: 2-1 e 10 mila applausi nel derby – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Vicenza subisce il primo gol di questo campionato, l‘Arzignano Valchiampo il primo ko. Il confronto di vicinato di andata regala emozioni multiple nei 90′ giocati domenica al Menti, mostrando due squadre vicentine in ottima forma e capaci di strappare applausi, sia per i vincitori – i biancorossi di Gallo – che per i vinti – i giallocelesti di Bianchini.

Per l’ottava volta in nove sfide a prevalere è il L.R. Vicenza, stavolta contro un undici in trasferta corta che ha fatto tremare la Curva Sud arciripiena dei fedelissimi di casa, andato a segno e in più occasioni a stazionare in area biancorossa, tanto sul pari quanto nel finale in svantaggio, così come del resto è accaduto seppur a intermittenza sulla sponda opposta, sfiorando il tris nel finale.

Nella partita contrassegnata dall’etichetta “derby” sono gli ospiti a passare in vantaggio con la giovane bandiera ospite Cariolato nel primo tempo. Poi una punizione bella, imperfetta e pure fortunata calciata dal mancino magico di Costa vale il pareggio a inizio ripresa (per la Lega è autorete del pur bravo portiere ospite, il vicentino Manfrin), e una lodevole bella combinazione d’attacco tra i “riservisti” Alessio e Morra consegna di fatto i 3 punti al “Lane”, che si ritroverà poi capolista, in compagnia di Lecco e Renate. Arzichiampo a un solo punto nel gruppone delle cinque a inseguire. Un penalty viene lamentato da entrambi i club nel corso dei novanta minuti, e probabilmente a ragione, a completare il quadro dopo i 90′ di gara giocati emozionando 10 mila spettatori.

ANTICIPO E POSTICIPO. Prossimi impegni per le due vicentine agli “estremi” del girone A di serie C, dettato delle dirette televisive. Ad anticipare è l’Arzignano Valchiampo che venerdì sera allo stadio Dal Molin ospita i lombardi del Giana Erminio (20.30), si va a lunedì 15 settembre in coda alla quarta giornata per ammirare il derby veneto più atteso in ottica quartieri alti: al Tombolato di scena Cittadella e L.R. Vicenza, nello stesso orario.

