Vicenza e Arzichiampo, primo derby in quota podio. Domenica al Menti la sfida di vicinato

Allo Stadio Romeno Menti di Vicenza arriva la capolista, imbattuta e a punteggio pieno, e si chiama Arzignano Valchiampo. Certo, un po’ ci si ride anche su, visto che le giornate di campionato alle spalle, quelle già giocate, sono solo due, e quelle di fronte ben 36, ma chissà quando ricapiterà di gustarsi un derby vicentino con entrambe le formazioni di C a stazionare sul podio. Ed è così che, con quel tocco di campanilismo aggiunto ai numeri della classifica del girone A, che L.R. Vicenza-Arzignano Valchiampo rappresenta il match clou in assoluto del terzo turno.

Palla centro del manto verdedello stadio del capoluogo berico alle ore 17.30 di domenica 7 settembre, per la riedizione di un confronto tutto in salsa vicentino che solo una decade fa sarebbe apparso come una mezza boutade e che, invece, sta assumendo i contorni di un classico nelle ultime stagioni.

Vuoi per meriti del club del patron Chilese, capace di issarsi nel calcio professionistico e poi di ritornarci e guadagnarsi spessore crescente, vuoi per demeriti del “Lane” universalmente inteso che non riesce a risalire lo scalino per meritarsi la serie B, categoria di competenza per la sua storia sportiva nel calcio italiano e per il pubblico affezionato che spinge forte e sempre i biancorossi. Sarà la nona volta in circa 6 anni di duelli che le due “cugine” si affrontano in campo con la curiosità che mai finora è uscito un segno X e con un bilancio di 7 vittorie su 8 incontri (tra Coppa Italia e campionato) a favore del L.R. Vicenza. L’ultimo atto sei mesi fa, ai primi di marzo, con il maggior scarto di reti: fu 4-0 per i biancorossi al Menti, ai tempi lanciatissimi nella rincorsa alle vetta e al Padova.

L’attualità, invece, dopo i primi 180′ giocati dai calciatori delle due squadre venete, vede l’Arzichiampo di Bianchini primo, a braccetto con la Pro Vercelli, per una coppia inedita di battistrada, e il Lane di Gallo terzo (con Cittadella, Lecco e Renate), dopo un successo e un pareggio a reti bianche. Doppia vittoria di misura per Minesso (3 gol in due match) e compagni, per 2-1 in casa dell’Union Brescia e per 3-2 al Dal Molin contro la Virtus Verona; roboante 5-0 all’esordio contro il malcapitato Lumezzane, poi lo 0-0 minuscolo domenica scorsa contro un’altra bresciana, a fare visita alla neopromossa Ospitaletto. Scontato il tutto esaurito domenica per il derby.

