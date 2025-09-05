Inquilino acciuffa un ladro intento a portar via il monopattino della vicina di casa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nella tarda serata di ieri, poco prima delle 23, in via Mora a Vicenza, nei pressi dell’istituto scolastico Almerico da Schio e del parco Astichello, un residente di un complesso di appartamenti ha sventato un tentato furto all’interno di un’area condominiale, bloccando il ladro fino all’arrivo della Polizia di Stato.

Rientrando a casa, il cittadino ha sorpreso un giovane uomo intento nel tentativo di forzare, con un cacciavite, il lucchetto che assicurava una bicicletta a un monopattino elettrico del valore di circa 300 euro. I due mezzi di trasporto persone erano parcheggiati nel locale seminterrato del condominio. Non erano di sua proprietà, bensì di una vicina di casa ma questo non gli ha impedito di intervenire con prontezza.

L’intervento assai determinato dell’inquilino ha interrotto l’azione criminosa, permettendo di trattenere l’uomo fino all’arrivo degli agenti delle Volanti della Questura. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la bicicletta e il monopattino a terra, con la catena e il lucchetto danneggiati, oltre a un cacciavite parzialmente deformato, indicato come l’arnese usato per il tentato furto. La proprietaria del monopattino ha inoltre segnalato che il mezzo aveva subìto danni al telaio che ne compromettevano il funzionamento.

L’arrestato in flagranza di reato, un 26enne di nazionalità rumena, è stato identificato come M.C. e denunciato per tentato furto aggravato. Con numerosi precedenti per reati contro la persona e patrimonio, oltre che per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo. In seguito ai suoi precedenti, il Questore ha emesso anche un foglio di via obbligatorio che gli impedisce – sulla carta almeno – di tornare a Vicenza.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.