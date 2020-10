Vicenza – Pordenone 1-1. Le pagelle tifose

Primo punto in serie B del Vicenza targato Renzo Rosso nel match giocato sabato pomeriggio dalla truppa berica contro il Pordenone. Al gol degli ospiti ad inizio ripresa risponde una magia in rovesciata di Cappelletti.

GRANDI: Non proprio privo di colpe sul gol subito, per il resto non viene chiamato particolarmente in causa.

INCERTO 5,5

BRUSCAGIN: Primo tempo decisamente macchinoso e con qualche sbavatura, nel secondo fa quadrato e prova anche qualche avanzata.

DIESEL 5,5

BERUATTO: Come nella scorsa apparizione una continua spina nel fianco degli avversari, spinge, copre e mette in mezzo palloni insidiosi.

CAFU 7

PADELLA: Non si fa intimorire da Diaw e lo contiene egregiamente

TRANQUILLO 6

CAPPELLETTI: Contiene agevolmente gli attaccanti del Pordenone, suo il Gol che vale un punto con una rovesciata di pregevole fattura.

GOLEADOR 7

RIGONI: Miglior apparizione della stagione dal precampionato ad oggi.

Sicuro, preciso e combattivo.

MAESTRO 7

PONTISSO: Anche lui combatte, crea e spezza il gioco avversario, e si rende pure pericoloso.

GARANZIA 6

VANDEPUTTE: Non ancora al meglio della condizione fa intravedere qualche cavalcata, ma nulla più.

ASPETTIAMO 6-

DALMONTE: Una scheggia, corre e crossa, attacca e difende, il miglior acquisto visto fin’ora. Prende anche un palo

SPETTACOLSRE 8

MEGGIORINI: Si applica, va spesso a prendere palla in basso e cerca fraseggi con i compagni.

BUONA STRADA 6

GORI: Tanta volontà ma poco incisivo.

IL RAGAZZO SI FARÀ 5,5

DI CARLO: Mette in campo una buona squadra, quadrata e con lo spirito combattivo. Speriamo il mercato gli regali qualche rinforzo.